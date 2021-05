Staretul unei manastiri din Arhiepiscopia Tomisului a ramas fara titlul de doctor pentru ca a plagiat

Potrivit sursei citate, cu 39 de voturi "pentru", Consiliul General al CNATDCU (Consiliul National de Atestare a Diplomelor si Certificatelor Universitare) a decis in anul 2019 retragerea titlului de doctor in Teologie a lui Achim Constantin Cosmin, pentru teza de doctorat "Valente universale in opera Sfantului Dionisie Exiguul in lumina noilor cercetari", teza sustinuta in cadrul Scolii Doctorale de la Constanta.Sursa citata mai arata ca Achim Constantin Cosmin, care este staretul manastirii Buna Vestire din localitatea Mircea Voda, judetul Constanta, a contestat decizia. In cele din urma, contestatia a fost respinsa, iar calugarul ramane oficial fara titlul de doctor in teologie.Numele de calugarie al staretului dovedit plagiator este Ciprian Achim.Potrivit dobrogealive.ro . profesorii care au analizat teza de doctorat au subliniat ca parintele staret a copiat chiar si fraza cu care incepe lucrarea, iar in multe locuri "intrebuinteaza pasaje fara a cita corect sursele, trezind imprezia parafrazarii acolo unde de fapt pasajele sunt pur si simplu copiate fraudulos".Scoala Doctorala de Teologie din Constanta este condusa de IPS Teodosie. Este al doilea caz de plagiat dovedit in Teologie la Constanta. In anul 2018, un alt preot a fost lasat de CNATDCU fara titlul de doctor in Teologie. Este vorba despre preotul Nicolae Rusu, fost consilier al Arhiepiscopiei Tomisului. Si in cazul acesta, coordonator al tezei a fost acelasi profesor Nechita Runcan, mai arata dobrogealive.ro.