Saptamana Aprecierii Profesorilor la Complexul Educational Laude-Reut

Insa in spatele unui doctor bun se afla un profesor bun, cel care i-a pus primul stilou in mana, cel care i-a descoperit potentialul si l-a motivat zi de zi sa fie mai pregatit, cel care l-a indrumat emotional si intelectual spre aceasta cariera.Iata de ce, in perioada 4-8 mai 2020, in ciuda izolarii, cu totii am putut transmite gratitudine unui profesor care ne este la suflet, pentru intreg sufletul daruit in cariera sa spre a creste minti si a forma oameni.Sa organizezi Saptamana Aprecierii Profesorilor (Teacher Appreciation Week), intr-o institutie precum Complexul Educational Laude-Reut, in care invata 485 elevi si lucreaza peste 90 de cadre didactice, pastrand secretul actiunii si colaborand in taina cu elevii si familiile acestora este o adevarata provocare!Dar, sa organizezi Saptamana Aprecierii Profesorilor in vreme de pandemie, printre lectii online pe diverse platforme, video-conferinte, familie si copii proprii, asta este o misiune aproape imposibila.Dar noi, echipa Teacher Appreciation Week, la initiativa si sub coordonarea Ralucai, profesor Laude-Reut, ne-am asumat cu seriozitate si multa placere rolul de Tom Cruise si am demonstrat ca se poate!Daca anul acesta a fost mai dificil sa putem vedea reactiile colegilor, la primirea mesajelor, si totul a fost intr-o forma electronica (mai putin sentimentele ☺), impactul emotional asupra tuturor celor implicati a fost mult mai mare.Toti simtim nevoia sa fim apreciati, sa stim ca munca si eforturile noastre conteaza si ca cei din jur reactioneaza la ceea ce facem... cu atat mai mult cu cat suntem fortati sa stam departe unii de ceilalti de atat de mult timp. Si reactiile au fost pe masura!Pentru ca Saptamana Aprecierii Profesorilor a fost un eveniment special, am vrea sa impartasim cu voi cateva dintre momentele cele mai frumoase, precum si cateva ganduri (din pacate spatiul este limitat si nu ne permite sa adaugam prea multe) din partea participantilor:● Luni, 4 mai 2020, prima zi din saptamana dedicata tuturor cadrelor didactice din Complexul Educational Laude-Reut (Teacher Appeciation Week), a fost o zi mai animata decat de obicei. Dimineata, cadrele didactice care nu erau prinse in orarul de activitati online al scolii, s-au putut intalni si bucura de prezenta celorlati la Cafeaua de dimineata... bineinteles, online!Apoi, conform cu tematica zilei (FORTUNE COOKIE DAY), fiecare profesor a primit o prajitura cu ravas virtual. Desi doar electronica, delicatesa ne-a indulcit tuturor ziua prin mesajul de apreciere exprimat de un coleg din scoala... Pentru ca orice om are nevoie, uneori, de a se simti apreciat pur si simplu!● Marti, 5 mai 2020, a fost o zi cu totul si cu totul speciala in Complexul Educational Laude-Reut, dedicata amintirilor pe care profesorii le sadesc in sufletul elevilor. Desi la distanta, copii, parinti si profesori au fost legati de amintiri minunate impartasite de-a lungul timpului: o zi de septembrie a inceputurilor, o floare daruita, un zambet primit fara nicio asteptare, o apreciere, un repros pe care l-am inteles mai tarziu, o creatie care s-a ridicat dintr-un desert de praf, o privire trista pe care am schimbat-o intr-un suras...Modul in care aceste amintiri au fost aduse la suprafata sufletului au fost cel putin la fel de inedite: cantece, filmulete, dedicatii, desene, file de jurnal, scrisori, biletele... Totul pentru ei, profesorii nostri.Asta pentru ca dascalii sunt oameni speciali, cu o misiune unica, aceea de a face legatura dintre omenesc si infinit, invatandu-ne ca visurile nu au limite. Ei ofera noi intelesuri clipei, cand ghideaza pasii elevilor prin ceea ce se numeste cunoastere, sunt cei care printr-un simplu suras, schimba destine si fauresc personalitati.● Ziua a treia din Saptamana Teacher Appreciation Week a fost despre putere si eroism, despre povestea profesorilor ca adevarati Supereroi, o poveste despre curaj, perseverenta, iubire si daruire.In acesta zi, cei mai pretuiti eroi au fost profesorii, cei care infaptuiesc, zi de zi, acte eroice cu discretie, eroii care inspira cu puterea lor de a darui, cu inteligenta care deschide minti, care provoaca elevii cu intrebari pentru a explora noi orizonturi.Si pentru ca ei sa nu uite acest lucru, toti profesorii din Complexul Educational Laude-Reut au avut surpriza de a gasi in casuta de mail fotografii prelucrate si personalizate, care ii infatiseaza asa cum sunt, supereroi care daruiesc elevilor nu numai cunoastere, dar si multa caldura sufleteasca.● A patra zi a fost dedicata fiecaruia dintre noi, despre muzica preferata, despre cartea pe care o iubim si am citi-o de zeci de ori, despre culoarea ce ni se potriveste sau despre citatul care ne reprezinta cel mai bine. Suntem unici.Unii preferam mancarurile condimentate, plimbarile prin ploaie si un pahar de vin alb savurat in ritmuri de jazz, altii iubim aerul curat al muntilor, jocurile pe internet si dansurile ritmate, in timp ce altii isi doresc sa se relaxeze in liniste, pe o plaja insorita, cu o carte buna...Unii iubesc albastrul, in timp ce altii respira verde... Unii citesc romane pe nerasuflate, iar altii devoreaza carti de dezvoltare personala. Fiindca suntem unici, iar ziua aceasta ne-a oferit un motiv in plus sa impartasim cu ceilalti ceea ce ne este drag si sa ii lasam sa ne cunoasca mai bine.● Vineri, 8 mai, s-a incheiat proiectul nostru, cu multa voie buna, intr-o intalnire desfasurata online, dar la fel de reala. Am ras, am varsat lacrimi de bucurie si de recunostinta simtind aprecierea celor din jurul nostru, ne-am amuzat de imagini inedite din viata noastra, puse cu mare grija intr-o prezentare de catre cel mai inimos membru al echipei noastre de organizare, am primit diplome, cu alte cuvinte, am incheiat Teacher Appreciation Week intr-o atmosfera de sarbatoare.Elevii, parintii, absolventii si profesorii Laude-Reut s-au intrecut in mesaje de apreciere si multumire care ne-au emotionat profund.Copii:"Astazi va spun un secret: eu sunt fanaInvatatoarelor mele: Mirela si Iuliana!Ca ele vreau sa fiu cand mare eu ma facSa cresc minti de copii cum creste un copac!Mi-ati pus creionu-n mana, m-ati invatat sa scriu,Si eu o zana buna ca voi as vrea sa fiu!Steaua cunoasterii in frunte voi mi-ati pus,Va multumesc, acum am doua mame-n plus!"(Iosephina - clasa pregatitoare - poezie compusa impreuna cu mama ei)Educatoarele mele - Sarah Maria - grupa mijlocie Sara - clasa pregatitoareParinti:(Denisa - parinte grupa mare). (Claudia si Adrian, parinti grupa mica)Profesori:(Anca - educatoare)Copii:(Alexandru - clasa a IV-a)(Maximilian - clasa I)Parinti:(Marieta si Sergiu - parinti clasa a III-a)(Andrada - parinte clasa a II-a)Profesori:(Lavinia - profesor invatamant primar)(Alina - profesor invatamant primar)Copii:Ce-ti doresc eu tie, dupa pandemie (parodie de Tudor - clasa a VI-a)"Ce-ti doresc eu tie, dupa pandemieScoala mea de glorii, scoala mea de dor?Vise implinite, arma de tarie,La trecutu-ti mare, mare viitor!Nici o provocare nu este prea mareDaca-n fiecare sperantele cresc!Piatra nu opreste apa curgatoareDupa pandemie, asta ti-o doresc!In aceste vremuri, de nesiguranta,Profesorii nostri sunt supereroi!Ei ne stau alaturi - la un click distanta,Si alunga norii ce vin peste noi.Spuna lumii large succesele noastreCat de valorosi sunt cei ce slefuiescDin stele pitice - lucitoare astre!Dupa pandemie, asta ti-o doresc!Ce-ti doresc eu tie, dupa pandemieScoala mea de suflet, s-ai in toate spor,Sa tinem aproape, spirit de fratie,Ca a noptii stele, ca a zilei zori!Si-ntr-o dimineata, cu ghiozdanu-n spate,Fara nicio teama - cum e si firescSa merg iar la scoala ... in realitate!Dupa pandemie, asta mi-o doresc!Parinti:(Elena - parinte clasa a V-a)Profesori:(Diana - profesor de istorie)Copii:(Ana-Maria, clasa a X-a)(Christiana, clasa a X-a)Parinti:(Diana, parinte clasa a IX-a)Profesori:(Reka - profesor chimie)❤️ (Silvia - profesor limba germana)(Anca - profesor chimie)💐🌟 (Mihaela - profesor limba engleza)Absolventi:(Mihnea)ECHIPA TAW 2020:(Florina - consilier)(Irina - profesor limba franceza)(Florina - consilier)(Diana - profesor limba engleza)(Ema - profesor geografie)(Elena - profesor limba franceza)