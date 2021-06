Ghid informativ destinat candidatilor care vor sustine evaluarea nationala. Ce recomanda documentul publicat de ministerul Educatiei

Ghidul contine informatii utile despre conditiile de examen, de natura organizatorica si sanitara, precum si despre desfasurarea probelor scrise.De asemenea, sunt incluse informatii despre modalitatea de evaluare a lucrarilor (contestatii), dar si sfaturi privind organizarea timpului de lucru pe durata celor 120 de minute rezervate fiecarei probe.Potrivit ghidului, accesul candidatilor va fi permis incepand cu ora 8,00 pana la ora 8,30 si examenul va incepe la ora 9,00.Incepand cu ora 9,00, candidatii vor primi brosura cu subiectele si hartie stampilata pentru ciorne. Candidatii vor completa casutele de indentificare in maximum 15 minute si asistentii vor verifica datele inscrise de acestia si vor secretiza caseta.La probele scrise candidatii vor primi subiectele sub forma de brosura, putand sa solicite si pagini suplimentare daca este cazul iar brosura se va preda la finalul probei, intrucat contine subiectele si rezolvarile acestora, nu ramane in posesia candidatilor.Totodata, pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru."La proba de limba romana si/sau materna, un raspuns completat in casuta de raspuns poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a literei scrise in casuta si scrierea in dreapta casutei a literei asociate raspunsului considerat corect. La proba de limba romana si/sau materna, un raspuns care consta in marcarea cu X a unei optiuni poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a marcajului X si marcarea cu X a raspunsului considerat corect. La proba de limba romana si/sau materna sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastra, iar in cazul itemilor care vizeaza sintaxa frazei nu se considera semn particular delimitarea propozitiilor in fraza", se mentioneaza in ghid.De asemenea, la proba de matematica , un raspuns de la subiectul I sau de la subiectul al II-lea poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala si incercuirea altui raspuns considerat corect iar la figuri sunt permise marcajele pe figura si completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastra."La proba de matematica este permisa realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastra) in spatiul pus la dispozitie pentru rezolvarea problemelor", se mai arata in document.Absolventii invatamantului gimnazial care au fost in izolare/carantina sau care din alte motive, justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot sustine probele examenului in etapa speciala.Conform sursei citate, daca acestia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfasurate in perioada 22-25 iunie 2021.Comunicarea rezultatelor obtinute la examen se face anonimizat, respectand Regulamentul general privind protectia datelor personale, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta de acestia.