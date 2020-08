Ludovic Orban: "Decizia noastra a fost clara, scoala va incepe la 14 septembrie"

"In ceea ce priveste inceperea anului scolar, decizia noastra a fost clara - scoala va incepe la 14 septembrie. Din acest motiv am luat decizia de a deschide scolile separat.Exista, practic, trei situatii - verde, galbena, rosie - in functie de situatia epidemiologica la nivel local, scoala se poate deschide normal sau nu", a declarat Ludovic Orban.In plus, Ludovic Orban a anuntat ca atat elevii, cat si personalul, vor purta masca de protectie."Demersurile pe care le-am gandit sunt demersuri in derulare, pe fiecare directie de actiune pe care am gandit-o. Am constituit un comitet central, coordonat de doamna viceprimier, Raluca Turcan , pentru deschiderea anului scolar. In scolile unde se va incepe normal, va fi necesara purtarea mastii atat pentru elevi , cat si pentru personal. Acolo unde se va putea realiza izolarea prin plexiglas, se va realiza acest lucru. Am alocat resurse importante pentru cresterea capacitatii de organizare a lectiilor, a cursurilor online", a mai adaugat premierul."Aproximativ 20% din scoli nu sunt conectate la internet. Vom gasi solutii pentru a asigura conexiunea la internet a tuturor scolilor. Google si Microsoft pun la dispozitie platforme de invatare gratuit.Incercam sa asiguram accesul elevilor la lectiile online. Am alocat din fondul de rezerva suma pentru achizita celor 250.000 de tablete pentru elevii care au nevoie de acces la cursuri . Am disponibilizat din fondurile europene 150 de milioane de euro care vor fi destinati pentru decontarea achizitilor de laptopuri. Din 150 de milioane vom avea si bani la dispozitie pentru mijloace de protectie si pentru cisterne sanitare.Pentru a creste calitatea actului educational online, am organizat activiatati de crestere a competentelor digitale a cadrelor didactice. Sunt zeci de mii de cadre didactice care participa la aceste cursuri.Din fondul de la Banca Mondiala este prevazuta achizitia de laptopuri, table interactive si camere web performante" ", spune Orban.