Studiaza la Universitatea de Vest din Timisoara. Pentru un viitor sigur

Universitatea de Vest din Timisoara, lider regional pe piata educationala, cea mai mare institutie de invatamant superior din vestul tarii, scoate la concurs pentru admiterea din acest an peste 2000 de locuri bugetate, in 11 facultati: Arte si Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie si de Administrare a Afacerilor; Educatie Fizica si Sport; Fizica; Litere, Istorie si Teologie; Matematica si Informatica; Muzica si Teatru; Sociologie si Psihologie; Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii.

UVT vine si in acest an in sprijinul absolventilor de liceu din judetele limitrofe si mentine centrele de inscriere si admitere din Deva, Resita, Drobeta-Turnu Severin si Ramnicu Valcea.

Mai exact, Universitatea va avea centre de admitere la:

Colegiul National "Decebal" Deva

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 22 (Intrarea de pe strada Andrei Saguna)

Municipiul Deva, Judetul Hunedoara

Ads

Colegiul national "Traian Lalescu" Resita

Bd. A.I. Cuza, Nr. 7

Resita, judetul Caras-Severin

Colegiul national "Gheorghe Titeica" Drobeta-Turnu Severin

Str. Crisan, nr. 50

Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

Colegiul national "Mircea cel Batran" Ramnicu Valcea

Str. Carol I, Nr. 41

Ramnicu Valcea, judetul Valcea

Centrele de inscriere si admitere din afara Timisoarei vor fi deschise in perioada 18-21 iulie si vor prelua dosarele in aceleasi conditii ca la Universitate, candidatii fiind scutiti de un drum suplimentar si de cheltuielile aferente.

O masura devenita deja traditie la UVT prevede ca absolventii de liceu cu rezultate foarte bune la olimpiadele nationale si la concursurile Universitatii au acces facil pe locurile bugetate, dupa un regulament adoptat de catre fiecare facultate in parte.

"Oferta UVT corespunde cerintelor de pe piata muncii, programele de studii fiind concepute a transmite competente relevante pentru locul de munca. De exemplu, avem specializari puse in practica in legatura directa cu diverse companii, cu implicarea activa a specialistilor din diferite domenii. Ii asigur pe toti cei care sunt interesati sa studieze la Universitatea de Vest ca nu lasam nimic la voia intamplarii, ci 'asezam' totul in asa fel incat sa fie in acord cu ceea ce isi doreste studentul, dar si viitorul angajator al acestuia", spune Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Ads

Pe langa oferta specializarilor in limba romana, UVT pune la dispozitia absolventilor de liceu si 21 specializari in 6 limbi straine. Printre acestea: Finante si banci, Management, Contabilitate si informatica de gestiune, Informatica, Artele spectacolului-Actorie, Relatii internationale si studii europene etc.

Universitatea pune la dispozitia absolventilor de liceu si un numar de aproximativ 3.500 de locuri in regim cu taxa.

In plus, UVT desfasoara admitere si pentru ciclul de master. Aici, Universitatea vine cu o oferta de peste 90 de specializari, dintre care 12 sunt in limbile engleza si franceza, in domeniile informaticii, psihologiei, fizicii, stiintelor politice, economiei sau in domeniul artelor.

Toate detaliile privind inscrierea si probele de concurs sunt disponibile pe pagina de internet a Universitatii, www.uvt.ro/ro/admitere/2016/.

Ads

Admitere 2016 - Universitatea de Vest din Timisoara

4 - 29 iulie

5 - 18 septembrie

11 facultati

35 domenii

150 specializari

21 specializari in 6 limbi straine

E-mail informatii: admitere@e-uvt.ro

Facebook: www.facebook.com/uvtromania

Twitter: www.twitter.com/uvtromania

Web: www.uvt.ro/ro/admitere/2016/

Universitatea de Vest din Timisoara: Construim cariere, formam caractere!

Ads

Prezenta constanta in cele mai prestigioase ranking-uri internationale, Universitatea de Vest din Timisoara este cea mai mare institutie de invatamant superior din vestul tarii, fiind a patra mare universitate comprehensiva din Romania.

Lider regional pe piata educationala, prin cele 11 facultati ale sale, Universitatea de Vest din Timisoara ofera programe de studii de licenta, masterat si doctorat avand incluse discipline complementare care formeaza competente transversale pentru aproximativ 17.000 de studenti.

Alaturi de universitati de prestigiu din cele patru orase universitare cu traditie (Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea din Bucuresti si Academia de Stiinte Economice din Bucuresti), este membra a Consortiului Universitaria, in cadrul caruia isi asuma un rol activ in constructia unui sistem educational calitativ si prosper.

Ads

Cu o traditie de peste 70 de ani, oferta academica pentru Admiterea 2016 a Universitatii de Vest din Timisoara acopera toate principalele directii de studiu din domeniul stiintelor exacte, al stiintelor economico-sociale si administrative, respectiv din domeniul stiintelor umaniste si al artelor, cu 61 de specializari in limba romana si 6 in limbi straine corespunzatoare ciclului Licenta si 74 de specializari in limba romana si 13 in limbi straine relevante ciclului Masteral.

Pe langa facilitatile celor 43 de centre de cercetare avansata, UVT ofera acces la centre de consiliere si orientare in cariera, incurajand, de asemenea, activitatile de voluntariat si dezvoltare personala in cele 15 organizatii studentesti.

Membrii comunitatii UVT au posibilitatea obtinerii de burse - UVT, private sau straine de tip Erasmus - datorita parteneriatelor pe care aceasta le detine cu peste 250 de universitati internationale, precum si internship-uri si stagii de practica in cadrul companiilor locale.

Spatiile de cazare la standarde europene, cea mai moderna biblioteca din tara, accesul gratuit la evenimente culturale, precum si gratuitatea pentru transportul local, sunt alte cateva atuuri ale Universitatii de Vest din Timisoara, care a devenit cel mai important centru de educatie tertiara din partea de vest a tarii.