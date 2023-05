După ce anul trecut Sean Penn a realizat un documentar despre conflict, actorul american a acceptat să apară într-un film ucrainean, "War Through the Eyes of Animals", potrivit The Hollywood Reporter.

Acest film, alcătuit din nouă scurtmetraje, povestește conflictul dintre Ucraina şi Rusia din punctul de vedere al animalelor implicate în evenimente. Filmările segmentului cu Sean Penn vor avea loc în această vară.

Myroslav Slaboshpytskyi, regizorul filmului "The Tribe" (2014), este responsabil de regia ultimului scurtmetraj. Sean Penn joacă rolul unui inginer de sunet, martor în ciuda lui la începutul războiului, pe 24 februarie 2022.

"A fost cu noi în timpul atacului din 24 februarie şi a povestit în detaliu războiul ucrainean în documentarul său. Sprijinul său este foarte preţios şi nu poate fi măsurat", a spus Myroslav Slaboshpytskyi într-un comunicat de presă. „Este esenţial pentru noi ca artiştii de calibrul lui Sean Penn nu numai să recunoască realitatea terifiantă pe care o descriem, dar şi să contribuie prin vocea lor”, a adăugat producătorul Oleg Kokhan.

Toate poveştile din antologie sunt bazate pe evenimente reale.

Sean Penn este unul dintre cei mai mari susţinători ai Ucrainei de la Hollywood. Documentarul său "Superpower", prezentat la începutul anului la Berlin, este un imn la curajul ucrainenilor şi un strigăt de alarmă pentru ţările occidentale să se angajeze mai mult.

"War Through the Eyes of Animals" este programat să fie lansat în iarna 2023-2024.