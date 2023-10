Șerban Huidu, despre drama lui Irinel Columbeanu: ”Un scuipat. Sunt obișnuit să am frigiderul plin”

Situația dramatică a fostului milionar Irinel Columbeanu, ajuns la un azil, fără bani, a fost comentată de cunoscutul om de televiziune Șerban Huidu, fost co-prezentator la „Cronica Cârcotașilor”

„Prezentarea obsesivă a lui Irinel Columbeanu drept victimă - un scuipat pe obrazul adevăratelor drame sociale din România”, consideră Șerban Huidu pe site-ul său.

”În ultimul timp am ajuns să fiu asaltat din toate părțile, din toate mediile, de ideea asta prostească, de-a dreptul tâmpa, că Virinel Columbeanu săracul a ajuns cum a ajuns. Și ce șmecher era el. Pe net, la radio la tv in ziarele care încă se mai printeaza pe hârtie, ne este prezentată „adevarata” dramă a „latifundiarului” de la Izvorani. Băi si nimeni nu spune nimic. Lasă ca spun eu. Sunt obisnuit să am frigiderul plin. Să purcedem”, este începutul unui text mai lung, care poate fi citit AICI.

„Dar oare de ce toată presa îl arată pe nefericit? De unde expunerea asta media? Dramolina lui Virinel e percepută de masa mare de oameni drept o dulce răzbunare.

Ai văzut Gicule ce și-a furat-o smecheru ăla? Nema famei, nema conac, fără masini e vai viața lui.

Această răzbunare colectivă e exploată de fiecare ziar, fiecare televiziune, site sau blog ce ii prezintă urâta-i decădere. De asta face audienta. De asta se uită milioane de oameni la știrile sordide despre nenorocit”, a menționat Huidu.

