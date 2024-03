De ce a ales primarul Raul Urda sa candideze inca o data cu USR

Raul Urda, actualul primar al orasului Intorsura Buzaului, va candida pentru un nou mandat, tot din partea USR. Anuntul a fost facut recent, dar urmeaza ca lansarea oficiala a candidaturii sa aiba loc intr-un eveniment la care sunt asteptati si reprezentanti de la nivel central ai partidului, ne-a spus edilul. Discutiile despre candidatura au avut loc in contextul in care USR a vrut sa elimine unele indoieli aparute in spatiul public, dupa ce primarul a fost vazut la conferinta PSD Covasna, ... citește toată știrea