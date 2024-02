Numarul infractiunilor stradale este in crestere in judetul Covasna

Numarul infractiunilor care au loc pe strada este in crestere in judetul Covasna. Un raport al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) arata ca acest tip de infractiune a crescut cu 15% in anul 2023, fata de anul precedent.Infractiunile inregistrate pe strada se refera, in marea lor majoritate, la infractiunile rutiere, Codului Silvic si la infractiunile privind violenta in familie."Printre infractiunile stradale frecvent intalnite, in special in mediul rural, sunt infractiunile rutiere, ... citește toată știrea