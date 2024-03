Trei caravane medicale, dotate cu aparatura medicala, vor ajunge in comunitatile rurale vulnerabile

Accesul la ingrijirea medicala este extrem de important pentru persoanele din comunitatile vulnerabile, care traiesc in regiuni indepartate. In conditiile in care mai putin de jumatate (47%) din localitatile din Romania au suficienti medici de familie, 328 de comune nu au medic de familie, iar distributia unitatilor medicale si a medicilor in Romania este inegala intre zonele rurale si cele urbane, serviciile medicale mobile furnizate direct in comunitati pot face diferenta intre depistarea ... citește toată știrea