Visor3 - Editia 3 a Festivalului de Arta Fotografica din Tinutul Secuiesc - Expozitie in Promenada Covasna

Expozitia itineranta Retrospectiva Cluburilor de Arta Fotografica din Secuime a inceput anul 2024 la Odorheiu Secuiesc a ajuns la Covasna, unde isi asteapta vizitatorii de la 4 martie pana in 8 aprilie in Promenada Covasna.Expozitia s-a nascut in cadrul Visor3 - Editia a 3-a a Festivalului de Arta Fotografica din Tinutul Secuiesc, care s-a desfasurat in toamna lui 2023, si are drept tema Femei in Visor/Vizor, o tema prin ... citește toată știrea