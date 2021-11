De Black Friday 2021 alege cadoul perfect pentru copilul tau

A mai ramas putin pana la Mos Nicole si pana la Craciun. Pregateste-te din timp cu cele mai frumoase cadouri pentru copii. Black Friday este perioada perfecta pentru a cumpara cadouri pentru copii, deoarece poti gasi reduceri jucarii Black Friday care te ajuta sa faci economii. In plus, preturile cresc simtitor in preajma sarbatorilor, cand cererea de cumparare este mare.

De asemenea, cumparand cadouri copii Black Friday din timp, poti sta linistit in preajma sarbatorilor, cand magazinele sunt pline de oameni iar sansele de a gasi ceea ce iti doresti scad simtitor.

La ce sa fii atent cand cumperi jucarii Black Friday 2021

Daca deja pregatesti cadouri pentru cei mici, de Craciun si esti in cautarea jucariilor perfecte, trebuie sa stii cum sa le alegi corect pentru a nu le pune sanatatea si chiar viata in pericol. Iata cateva criterii de care trebuie sa tii cont in alegerea jucariilor pentru copii, dar si ce greseli fac parintii frecvent, fara sa-si dea seama.

Greseli de evitat cand cumperi jucarii copii Black Friday

Cea mai mare greseala pe care un parinte o poate face in acest moment este sa aleaga jucariile pentru copii fara sa tina cont de preferintele copilului. Este important ca cel mic sa stie deja ce-si doreste de la Mos, pentru a putea achizitiona darul potrivit.

Desigur, nu in toate situatiile parintii pot cumpara ceea ce vor copiii, fie din cauza preturilor, fie din alte motive, care nu tin de parinti, insa trebuie sa stii ce altceva i-ar placea micutului.

De aceea este important sa-i explici copilului ca Mosul nu poate intotdeauna sa aduca ceea ce isi doreste, si sa faca o lista mai lunga, astfel incat acesta sa poata sa-i ofere macar unul dintre cadourile dorite.

Tine cont de varsta copilului

In momentul in care alegi jucarii copii este important sa tii cont de varsta copilului. Acest lucru este valabil indiferent daca alegi jucarii pentru copilul tau sau pentru nepoti ori pentru copiii prietenilor de familie.

De exemplu, daca pesntru copiii mai mari de 8 ani, poti alege fara prea multe probleme cam orice in materie de jucarii, pentru cei mici trebuie sa acorzi o atentie deosebita acestui aspect.

Jucariile cu componente mici, dezmembrabile sau cu magneti, nu trebuie oferite niciodata unui copil mai mic de sase ani, oricat de mult si le doreste. Asta, deoarece acest tip de jucarii sunt extrem de periculose, iar parti ale acestora pot fi intriduse de cei mici in nas, urechi sau pot fi inghitite, avand nevoie apoi de asistenta medicala de urgenta.

Nici cand vine vorba de jocurile video, lucrurile nu sunt chiar simple. Si acestea trebuie sa fie adecvate varstei. Jocurile violente, cu lupte nu sunt potrivite pentru copii pana in 16-18 ani, de exemplu. Si acestea, au mentionata pe ambalaj varsta minima pentru care sunt recomandate.

Verifica materialul din care sunt confectionate jucariile

Totodata, trebuie sa fii atent la materialele din care sunt confectionate jucariile. Unele dintre acestea contin plumb si ftalati care pot sanatatea si chiar viata copiilor in pericol. Aceste jucarii trebuie ocolite indiferent de vasta copilului.

Este indicat, in schimb, sa alegi jucarii pentru copii confectionate din materiale cat mai naturale, mai ales la varste mici. Poti gasi jucarii senzoriale din silicon, plastic non-toxic, bumbac sau chiar din lemn.

Alege jucarii de 1 Iunie in functie de buget

Daca esti stramtorat cu bugetul alege jucarii mai ieftine. In spatiul online poti gasi jucarii copii ieftine pentru sarbatorile care se apropie cu pasi repezi. In acest fel ii poti cumpara copilului jucariile dorite la preturi mai mici decat in magazinele de specialitate si faci astfel economii substantiale.

Ads