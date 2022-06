Mykhailo, un tânăr de 19 ani cu sindromul Down din Mariupol, Ucraina, a ajuns în Statele Unite.

Adolescentul a fost convins de mama sa să fugă din calea războiului, după ce femeia i-a promis că peste ocean îl va întâlni pe luptătorul John Cena.

Cena a citit despre povestea tânărului din Ucraina și i-a îndeplinit dorința.

