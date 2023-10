Coșmarul unui român care locuiește la bloc: "Apartamentul ne-a fost invadat de șoareci"/ "Ditamai șobolanul a urcat pe la țevi și a ros gura de vizitare de la bucătărie"

Românii care locuiesc la bloc au diferite probleme, de la cele provocate de vecinii gălăgioși până la cele legate de lipsa căldurii sau apei calde.

Pentru situațiile ieșite din comun care par fără rezolvare, unii caută soluții în mediul online.

Este cazul unei persoane care are apartamentul invadat de șoareci, după cum a relatat pe Facebook.

"Mă confrunt cu o situație foarte neplăcută: apartamentul ne-a fost invadat de șoareci. Pană acum am prins vreo 6 cu ajutorul lipiciului special, dar mai sunt o mulțime. Am chemat deratizarea, care a acționat la subsolul blocului. Am adus și o pisică, dar a stat două zile sub canapea... Efectiv suntem disperați, nu mai știm ce să facem. Aveți vreo altă sugestie/soluție-minune? Mulțumesc anticipat.", a scris aceasta pe grupul Idei din casa și grădina ta.

"Pe la baie au intrat, au ros spuma de la țevi", a adăugat aceasta în comentarii.

"Trebuie să astupați toate găurile"

Aceasta a primit mai multe soluții de la membrii grupului.

"Eu am folosit aparate cu ultrasunete, am pus în fiecare camera, am astupat toate găurile/spațiile de pe lângă țevi și în final au dispărut. Trebuie să astupați toate găurile, chiar și prin cele mai mici spații se strecoară."

"Două pisici bune rezolvă problema"

"Nici pisicile nu mai sunt ce au fost..."

"Au bobițe, nu mai prind șoareci."

"Busuioc, plantă ce nu s-a ofilit. Puneți în toată casa (apartament), câteva fire (2-3) de busuioc. Câte 2-3 fire în fiecare cameră."

"La mine mi-au ros de tot busuiocul, probabil li s-a dat pe plac."

"Cartoane cu lipici pe unde umblă ei"

"Nu le înfundați găurile pe unde au intrat, să aibă pe unde fugi înapoi, și mai puneți cartoane cu lipici pe unde umblă ei, pe sub mobile, frigider, aragaz!

Puneți pliculețe cu mentă pe sub mobilă, în găurile făcute, prin poduri, rozătoarelor nu le place menta deloc!

Iar la pisici, le dați de mâncat doar seară, altfel nu vor prinde nimic! Eu le văd doar seară, vin la mâncare și la dormit, le dau bine să mănânce, până rămâne de ele, dar dimineața nu le dau nimic, și văd că dă rezultate!

Merge și cu pliculețe de otravă din alea albastre, chiar da rezultate, dar prefer să ocolesc otrăvurile, pentru că altfel protejez pisicii!"

"În loc de mentă la plic puteți pune ulei de mentă pe o dischetă mirosul e mai puternic, nu le place deloc vor pleca pe unde au venit. Garantat."

"Eu i-am prins cu pâine umezită cu clor. Au ros la pâine și i-am găsit morți. Dar trebuie să găsești și pe unde intră."

"De ce ar trebui pisicile să ucidă?!"

"Trebuie să identifici pe unde intră. Am pățit și eu când stăteam la bloc și eram la et 7.

Nu șoricel, ci ditamai șobolanul. A urcat pe la țevi și a roș gură de vizitare de la bucătărie. Când am intrat în bucătărie șobolanul traversa să fugă de unde venise."

"Verificați toate colțurile casei și cele de 1 cm și astupați tot, așa nu vor mai intră în casă. Apoi prinși cei dinăuntru. Noi stăm la casă și casă e veche, deci intră și prin pereți, trebuie verificat peste tot."

"Puneți capcane cu nucă și castron, cum puneam odată. Se unește nuca și momeala printr-o scobitoare. Nuca se pune în echilibru sub marginea castronului și momeala sub. Se prind foarte ușor și decideți ce faceți cu ei după. Capcanele cu lipici sunt oribile la vedere,eu nu le-aș pune. Și pisicile nu au toate instincte de prădător, mai ales dacă sunt crescute în casă și sterilizate."

"Trebuie să găsiți pe unde intră. Verificați pe lângă țevi în bucătărie, baie. La îmbinările pereților din rigips."

"Mi-a intrat unul în bucătărie și m-a chinuit aproape o lună"

"Băgați vată de sticlă în gaură înainte să chituiți. Nu o suportă, nu își fac cuib în ea și nu o rod."

"Pe cartonul pe care puneți lipici, așezați niște brânza veche, de oaie, câteva bucățele, sau de burduf, îs atrași de mirosul puternic, și i veți prinde cu siguranță, pe toți, eu așa i-am prins pe toți și rezolvați problema la peretele cu țevile."

"Mi-a intrat unul în bucătărie și m-a chinuit aproape o lună că nu îi găseam locul iar cursele le evita, nu avea niciun stres de mine. Până când am scos cuptorul de la locul lui, crezând că ar stă pe sub el și atunci am văzut excremente de șoarece în el, în spate, unde sunt firele, placă de bază, am desfăcut cuptorul până la ultima piuliță și am găsit vată de sticlă "aranjată" că un cuib în el, inclusiv resturi de mâncare avea în cuib. Așa că nu vă bazați că fug de vată de sticlă."

"Puneți grâu otrăvit este la farmacie veterinară și scăpați."

"Nu cred că e o soluție bună, că mor te miri pe unde și trebuie să dărâmi casă să îi găsești."

"Nu funcționează aparatul, folosiți lipiciul în continuare, puneți Nutella/ ciocolată cu alune în mijloc."