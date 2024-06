Aberatia zilei: Cum am dat cu capul in zidul birocratiei

Mi-am pierdut cartea de identitate. Mare greseala! Daca stiam ce ma asteapta, as fi lasat-o in permanenta acasa, incuiata cu 7 lacate intr-un sertar.

Doua ore si jumatate de stat in picioare, in caldura inabusitoare a sectiei de politie, nervi, bataie, plus o sumedenie de intrebari fara raspuns - cam asta a fost pretul platit pentru un moment de neatentie.

M-am prezentat la 8:30, fix la deschiderea programului de lucru, dar am gasit deja 10 persoane la coada (tipic la romani....). Intreb de unde pot lua o cerere pentru eliberarea actului de identitate si aflu ca trebuie sa astept sa iasa persoana care e "inauntru", pentru ca toate cererile sunt la "doamna de la ghiseu".

In timp ce astept, ma uit in jur la gramada dezordonata si intreb cine e ultima persoana, ca sa stiu dupa cine urmez. Nu inteleg de ce nu exista bonuri de ordine, ca in alte locuri din lumea civilizata.

Iau cererea, o completez si ma asez la rand. In picioare. Cine a fost destept a venit cu insotitor, ca sa stea cu randul la coada. Credeam ca scap in jumatate de ora. Se pare ca nu.

Nu inteleg de ce dureaza atat de mult. Aflu ca predarea actelor si fotografia pentru noul buletin se fac in acelasi loc, la "doamna de la ghiseu".

Din cand in cand, din birou intra si ies persoane care n-au venit cu toate documentele necesare si s-au dus inapoi acasa dupa ele.

Dupa o ora, n-am avansat prea mult. De ce? Pentru ca blondei care statea langa usa inca de dimineata i s-au alaturat brusc alte 7-8 persoane. Ea "tinuse rand" pentru toti.

Mai mult, tot grupul e format din cetateni moldoveni, care nu se sfiesc sa vorbeasca mai ales in limba rusa. Timpul de asteptare creste. Moldovenii au mai multe acte de aratat, trebuie copii dupa pasapoarte etc. Situatia devine din ce in ce mai tensionata.

La un moment dat, unul dintre ei revine cu o copie xerox si cere sa intre "inauntru" ca sa o depuna. Atat i-a fost. Romanului din fata i s-a urcat la cap. Un potop de injuraturi, amenintari cu bataia. "Treci la coada! Ia randul de la capat! Te ia mama dracu'! Comunistilor!". Moldoveanul ii explica frumos ca vrea doar sa lase un act si ca au stat cu totii de la ora 5 la coada. N-ai cu cine sa te intelegi. Oricum nu ii crede nimeni. Cine a mai vazut ghiseu din Romania deschis la 5...

Oamenii sunt tot mai incordati. Ma intrebam ce se va intampla cand se va deschide usa. Am aflat. Moldoveanul a incercat sa intre, romanul a sarit la bataie, alti doi moldoveni si-au ajutat confratele. In apararea romanului a sarit doar nevasta. "Acum scot sandaua si iti bag tocul in gat! Ia mana dupa barbatul meu!", a tipat ea. M-am tras intr-un colt sa fac o poza (meteahna de jurnalist, deh...), dar pana sa scot aparatul oamenii s-au potolit. Romanii au ramas la coada, moldovenii au parasit incinta.

Aproape isterica, "nevasta" a inceput sa tipe la noi. Ca de ce n-am sarit in apararea barbatului ei? Ca noi n-am vazut ca oamenii aia n-au stat la coada? D-aia ne calca toti in picioare si ni se intampla tot ce ni se intampla, findca noi, romanii, nu suntem uniti.

Lumea s-a calmat, dar coada (si asa dezorganizata) se stricase. Am inceput regruparea. "Eu sunt dupa doamna cu fusta verde. Barbatul cu tricou e la fumat. Dansul s-a intors cu timbrul fiscal, a fost la posta...Eu ma duc sa fac o copie xerox la mall, sunt dupa femeia cu copilul", recapituleaza cineva.

Timpul trece greu. E foarte cald. Bancutele sunt goale, toti stam in picioare, de frica sa nu ne pierdem randul.

Doua tinere care au fost tot timpul in fata mea ii lasa pe domnul care si-a iesit din sarite si pe sotia lui sa intre inaintea lor. Sunt moldovence si le e frica de "ei". Cuplul intra inauntru. Noi ne incingem la discutii. Uneia dintre fete ii dau lacrimile. Spune ca n-a fost corect ce s-a intamplat. O femeie care statea in spatele meu cu fetita lipita de ea ii ia partea. "Doamna ne certa ca de ce nu i-am luat apararea sotului ei, dar n-ati vazut ce urat a vorbit, cum a injurat? Si apoi, ce daca sunt moldoveni? Oameni suntem toti! Si eu sunt tiganca, dar nu mi-e rusine. Aici suntem toti la fel", spune ea.

Am intrat in vorba. Era divortata, fusese la munca in Italia, dar s-a intors sa isi creasca fetita, care e clasa a doua. Sotul a profitat de absenta ei si a lasat-o fara casa. Cu banii stransi si-a ridicat o alta, micuta, dar a pus-o pe numele unei surori, ca sa nu o lase fostul sot si fara ea. Imi spune ca ii e tare frica sa nu piarda si fata.

Discutiile s-au incins pe bisericute. Profitand de neatentia noastra, un tanar cu freza motz intra, iese, apoi isi baga inauntru si sotia. O doamna se prinde ca nu e in regula ce se intampla. "De ce intrati peste rand? Asta e nesimtire". "Arunc doar o privire", raspunde barbatul cu tupeu. Replicile care au urmat nu pot fi reproduse.

Deschid usa, ma uit in ochii lui si il intreb de ce a intrat inaintea noastra. "Avem o problema cu actele, va explic la iesire", raspunde el cu tupeu, inchizandu-ne usa in nas.

"Doamna de la ghiseu n-ar trebui sa il primeasca!", comenteaza un barbat. "Stati linistit, i-a dat spaga", raspunde o doamna resemnata. Sunt socata. Nu credeam ca in ziua de azi se da spaga la sectia de politie, mai ales pentru schimbarea buletinului. "Dar pe ce lume traiti?! Se da spaga peste tot", imi raspunde o alta doamna.

In sfarsit intru. Predau actele si astept ca "doamna de la ghiseu" sa completeze dosarul tanarului obraznic, care ma priveste sfidator din ecranul calculatorului pe care ii fusese inregistrata poza.

Intru in vorba si doamna imi dezvaluie ca asa e in fiecare zi, azi nu a fost o exceptie. Intreb de ce nu exista bonuri de ordine si mi spune ca pentru asta e nevoie de bani. "Scrieti mai multi pe site la primarie si poate se rezolva", imi sugereaza ea.

Intreb de ce nu au un copiator contra-cost, ca sa nu se mai duca lumea prin alte parti. Ridica ochii din hartii si se uita mirata la mine: "Stiti cat costa un xerox?! De unde bani? Plus ca trebuie toner mereu...".

Gandul imi zboara la gazonul si floricelele cu care primarul a ornat tot Sectorul 3. Si la celelalte cheltuieli fara rost. Daca s-ar face un referendum, ca tot e la moda, sunt convinsa ca oamenii ar alege starpirea birocratiei, nu impopotonarea strazilor.

Am reusit sa scap dupa 2 ore si 40 de minute. Timp de doua saptamani nu voi avea act de identitate, dupa cum mi-a explicat "doamna de la ghiseu". Dar si cand il voi avea, jur ca il voi lasa acasa, incuiat cu 7 lacate intr-un sertar.

Foto: Ziare.com

