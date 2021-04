Italia a raportat 487 de decese din cauza coronavirusului si 17.221 de noi cazuri de infectii

Italia a inregistrat 112.861 de decese legate de COVID-19 de la izbucnirea pandemiei, in februarie anul trecut, fiind al doilea cel mai mare bilant in Europa dupa Marea Britanie si al saptelea cel mai mare din lume. Pana in prezent, tara a raportat 3,72 de milioane de cazuri.Numarul pacientilor spitalizati cu COVID-19 - cu exceptia celor din terapie intensiva - era joi de 28.851, in scadere de la 29.316, cu o zi inainte.Au existat 259 de noi internari in unitatile de terapie intensiva, fata de 276 miercuri. Numarul total al pacientilor de la terapie intensiva a scazut usor la 3.663 fata de 3.683.Aproximativ 362.162 de teste pentru COVID-19 au fost efectuate cu o zi inainte, comparativ cu un precedent de 339.939, a precizat Ministerul Sanatatii.