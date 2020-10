Directorul medical al Spitalului Colentina din Bucuresti, Sabina Zurac, a demisionat. Mai multi medici sunt revoltati

Dr. Sabina Zurac a confirmat pentru Ziare.com ca a demisionat. De fapt, medicul si-ar fi dat demisia inca de la inceputul lunii octombrie, insa a ramas in functie pana vineri, 16 octombrie 2020. Medicul nu ne-a spus insa si motivele pentru care a luat aceasta decizie.Surse din cadrul Spitalului Colentina spun insa ca sunt mai multi medici care vor sa demisioneze.Prefectul Capitalei, George Cojanu, a anuntat duminica seara, ca spitalul Colentina va deveni spital COVID de luni, in conditiile in care Bucurestiul nu mai are locuri pentru pacientii cu coronavirus."In Bucuresti , nu mai sunt locuri la ATI. Asta e o problema grava. Maine, spitalul Colentina va intra in totalitate pentru tratatea bolnavilor Covid, vor fi 3-400 de locuri", a declarat George Cojanu la Digi24 Citeste si: