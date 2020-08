Harghita: Dezinfectie generala la sediul Consiliului Judetean, dupa ce vicepresedintele institutiei a fost confirmat cu COVID-19

"Continuam sa lucram de acasa. Incepand de maine () se va reduce numarul angajatilor prezenti la sediul Consiliului Judetean. Nu in ultimul rand, se va efectua si o dezinfectie generala a cladirii institutiei dupa ce s-a confirmat un caz pozitiv de coronavirus in institutia noastra.Indemnam in continuare utilizarea mediului online pentru depunerea de acte (info@judetulharghita.ro), procesarea documentelor pe suport de hartie va fi mai inceata. Cetatenii au la dispozitie in acest sens locatia desemnata la parterul institutiei", a scris Borboly Csaba, presedintele CJ, pe Facebook , in noaptea de miercuri spre joi.Vicepresedintele Consiliului Judetean Harghita, Barti Tihamer, a fost testat pozitiv la COVID-19 si se afla internat la sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc.Barti Tihamer a declara ca nu stie de unde a luat boala si s-a testat intrucat sambata a facut febra.El a mai precizat ca nu are simptome si ca se simte bine, iar in izolare se afla si soferul sau, dar si membrii familiei.Acesta este al doilea caz de infectare cu noul coronavirus la Consiliul Judetean Harghita, dupa ce o angajata a fost testata pozitiv in luna iunie.