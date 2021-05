Romania sub ape. Cod portocaliu de inundatii pe rauri din 10 judete si Cod galben in 15 judete. Care sunt zonele afectate

Astfel, in intervalul 18 mai, ora 16:00 - 19 mai, ora 24:00, este in vigoare un Cod portocaliu de cresteri rapide de debite si niveluri , cu posibile depasiri ale Cotelor de Inundatie, pe raurile din bazinele hidrografice: Tur - bazin superior (judetul Satu Mare), Lapus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Maramures), Somes - afluentii mici aferenti sectorului aval S.H. Dej (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Bihor si Cluj), Crisul Repede - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetele: Bihor si Arad), Crisul Alb - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Hunedoara si Arad), Aries - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Cluj si Alba), Timis - bazin amonte S.H. Sadova si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judetele: Caras Severin si Timis).De asemenea, in acceasi perioada, este valabila o avertizare Cod galben care arata ca se vor putea produce inundatii pe rauri din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele: Maramures si Satu Mare), Somesul Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Somes - afluentii mici aferenti sectorului aval S.H. Dej (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Bihor si Cluj), Crasna (judetele: Salaj si Satu Mare), Barcau (judetele: Salaj si Bihor), Crisul Repede (judetele: Cluj si Bihor), Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Aries (judetele: Cluj si Alba), Mures - afluentii aferenti sectorului aval confluenta Tarnave (judetele: Alba, Sibiu, Hunedoara si Arad), Bega - bazin superior amonte S.H. Faget si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Faget - amonte S.H. Balint (judetul Timis), Timis - bazin amonte S.H. Lugoj, Poganis - bazin amonte Ac. Cadar Duboz (judetele: Caras Severin si Timis), Caras, Nera, Cerna - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Gorj si Caras Severin), Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Homorodul Mare - amonte confluenta cu raul Lotru (judetele: Brasov, Sibiu si Valcea).