Fenomenul meteo s-a produs in momentele in care Tulcea s-a aflat sub incidenta unui cod portocaliu de precipitatii si vant puternic. Specialistii spun ca tornadele din Romania sunt mai degraba vartejuri si se formeaza cu precadere in lunile mai si iunie in sud estul tarii. Pana acum, in tara noastra nu au fost raportate tornade periculoase care sa produca pagube.