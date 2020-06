Elevii de clasa a VIII-a incep luni Evaluarea Nationala. Prima proba este la Limba si literatura romana

Ziare.

com

Conform calendarului de examene, luni elevii de clasa a VIII-a vor sustine proba scrisa la Limba si literatura romana, iar miercuri pe cea la Matematica. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba materna.Pe 22 iunie se vor afisa rezultatele, pana la ora 14,00. In aceeasi zi, intre orele 16,00 si 19,00, si pe 23 iunie, intre orele 8,00 - 12,00, se vor putea depune contestatiile.In data de 27 iunie este programata afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor.De la mijlocul lunii martie, cand a fost decretata starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, elevii nu au mai intrat in salile de clasa, toate cursurile desfasurandu-se, pentru prima oara, online.Pentru elevii din anii terminali - clasa a VIII-a si clasa a XII-a/ a XIII-a - au fost organizate zilnic cursuri televizate, printr-un parteneriat intre Ministerul Educatiei si Televiziunea nationala. Lor le-au fost puse la dispozitie materiale pentru pregatirea online si teste de examen.La inceputul lunii iunie, in timpul starii de alerta, in scoli s-au putut organiza cursuri de pregatire pentru materiile de examen, dar cu respectarea unor masuri stricte de siguranta - masti, distanta intre banci, culoare unice de intrare si iesire in/din unitatile de invatamant.Absolventii de gimnaziu si de liceu care la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat vor avea temperatura peste maximul admis, vor fi in izolare sau carantina din cauza epidemiei de COVID-19, precum si cei care nu vor participa din alte motive medicale se vor putea inscrie la sesiuni speciale ale acestor examene, potrivit unui ordin al ministrului Educatiei. Monica Anisie a dat asigurari ca elevii care vor participa la a doua etapa a Evaluarii Nationale nu vor fi "prejudiciati" in niciun fel in ceea ce priveste admiterea la liceu.Completarea optiunilor in fisele de inscriere la liceu de catre absolventii clasei a VIII-a este programata in perioada 2 - 6 iulie, iar repartizarea computerizata va avea loc in data de 10 iulie.