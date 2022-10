Au schiat in costume de baie, pentru o excursie la surf in Tenerife

Iarna prelungita in martie are si adepti mai inediti, cum sunt concurentele de la Bikini Race, care, la minus trei grade Celsius, au schiat imbracate in costum de baie, la Paltinis. Totul, pentru a castiga o excursie all-inclusive la surf in Tenerife.

Noua fete in costume de baie pe schiuri sau snowboard au luat startul, duminica, in cursa Bikini Race, pe o zapada de 65 de centimetri, potrivit lui Bogdan Brylynski, purtator de cuvant al competitiei.

Concurentele au varste cuprinse intre 17 si 27 de ani. Toate cele noua se intrec pentru titlul de cea mai frumoasa schioare in costum de baie si pentru un premiu ce consta intr-o excursie all-inclusive la surf in Tenerife.

"Editia din acest an va trece concurentele prin cinci probe, prezentare pe catwalk, proba de ski sau snowboard slalom pe partia D a complexului Arena Platos Paltinis, proba de precizie, proba de doborat popicele si un traseu aplicativ de catarari si coborari pe obstacole create din zapada", se arata intr-un comunicat de presa.

Din juriul concursului fac parte, printre altii, Andy Fazekas, multiplu campion national de snowboard si unul dintre pionierii acestui sport in Romania, si Alexandru Barbu, singurul sibian prezent la Jocurile Olimpice recent incheiate.

In 2013, la prima editie a concursului Miss Bikini, s-a inregistrat si un record de varsta, Elisabeta Fazekas, in varsta de 75 de ani, numarandu-se printre participante.

Ads