Peste 250.000 de romani vor pleca in 2021 la munca in Germania

"Pentru acesti aproximativ 270.000 de muncitori deja am facut progrese foarte mari ambele tari, ambele ministere ale muncii, pentru a imbunatati conditiile de munca, pentru a imbunatati activitatea de control a conditiilor de munca pentru muncitorii care lucreaza in strainatate, pentru a creste relatia dintre angajatori si angajatii sezonieri prin intermedierea procesului de munca sezoniera de catre agentii specializate de plasare a fortei de munca", a declarat ministrul Muncii, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ramnicu Valcea.Raluca Turcan a mentionat ca "spera" ca saptamana viitoare sa fie finalizat in sedinta de Guvern proiectul de Ordonanta de Urgenta care a fost in prima lectura si care imbunatateste conditiile in care romanii pot pleca la munca in strainatate.