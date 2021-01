VIDEO Povestea copilului crescut intr-un orfelinat al groazei si ajuns director de scoala: "Am luat ce e mai bun de la oameni"

"Intrebam de ce nu ma cauta si pe mine mama"

Rudele mamei il credeau mort

"Am fost dus la mama. A fost ca un zid"

"I-am spus ca sunt Ionel de la orfelinat"

A devenit profesorul surorii sale

S-a regasit intr-un film cu orfelinatul groazei

Ionel Petrea s-a nascut in 22 decembrie 1985 in Faget, judetul Timis. La vremea respectiva, Fagetul, devenit in prezent oras, era comuna. In ziua in care a nascut, mama copilului, care era contabila la Gostat (gospodarie agricola de stat), le-a spus medicilor ca se duce pana in piata si nu s-a mai intors.Noua luni a fost tinut micutul Ionel in spital, cu speranta ca mama lui se va intoarce sa il ia. "Au tot astetaptat-o, dar nu a mai venit. Cei de la spital m-au tinut noua luni si m-au hranit cu ce au putut. Pentru ca nu a venit, au demarat procedura sa ma duc la leaganul de copii. Am fost dus la leaganul de copii din Timisoara timp de doi ani. La varsta de doi ani am fost dus la casa de copii din Lugoj . Acolo am stat pana la 22 de ani, cand am intrat pe piata muncii", povesteste Ionel.Ajuns in orfelinatul din Lugoj , Ionel vedea ca sunt copii pe care ii viziteaza "niste doamne". Cand a intrebat educatorii cine sunt doamnele care ii viziteaza pe copii si de ce nu il viziteaza nimeni si pe el, Ionel a aflat ca acele "doamne" sunt mamele copiiilor care vin sa isi vada pruncii pe care nu ii pot creste."Intrebam de ce nu ma cauta si pe mine mama. Nu am stiut unde, cum m-am nascut pana in clasa a cincea. In clasa a cincea m-am dus la un asistent social si mi-a spus adevarul. Am simtit ca am venit degeaba pe lume si m-am gandit de ce invatam ca mama isi iubeste copilul, iar pe mine nu ma iubeste", isi aminteste Ionel, acum profesor si director de scoala.Pentru ca era un copil care se atasa de oameni, Ionel s-a apropiat de o femeie de serviciu si de fochistul de la scoala la care invata. Asa a aflat ca sotia fochistului este din Faget si, mai mult, chiar o cunoaste pe mama sa, cu care a fost colega de liceu. "Am insistat sa ma duca sa o vad pe mama, dar pentru ca era nevoie sa fie intocmite mai multe acte nu a vrut sa ma ia", povesteste Ionel Petrea. In clasa a V-a, Ionel avea sa afle ca in acelasi orfelinat in care creste el este si sora sa, care i-a devenit cea mai buna prietena.La orele de Educatie Civica, Ionel avea sa afle cum arata o familie. S-a dus din nou la fochistul scolii si l-a intrebat daca are unchi sau matuse. "In clasa a VIII-a, mi-a spus adevarul: ca mama mea are inca cinci frati si unul dintre ei este la Lugoj (n.a. orasul in care era el). Mi-a spus ca l-a instiintat pe unchiul meu de existenta mea, dar nu a vrut sa stie de mine. Fratele mamei mele nu a putut sa conceapa ca eu sunt in viata pentru ca mama le-a spus la toti ca sunt mort", povesteste tanarul.Intr-un final, unchiul a venit sa isi vada nepotii la orfelinat si a fost de acord sa ii duca sa o intalneasca pe mama lor. Inainte de intalnirea cu mama lor, cei doi copii au fost dusi la psiholog. "In cazul meu psihologul a spus ca rezist socului emotional. In cazul surorii mele, psihologul a recomandat sa nu mearga pentru ca va avea un soc. Din pacate, acum sora mea este la un spital de psihiatrie pentru ca nu a putut sa conceapa ca mama nu o iubeste", marturiseste Ionel.Cand unchiul sau la dus pe Ionel la mama sa, femeia a fost de fier. "Pana sa merg la mama mea, unchiul meu mi-a spus: Daca vezi ca vine la tine sa te imbratiseze, te duci si o iei in brate, daca nu stai langa mine. M-am dus, s-a uitat la mine. A fost ca un zid. Parca m-am uitat la un zid si gata. Asteptam sa vina sa ma ia in brate, dar a spus ca se grabeste. Era in 1998. Eram in clasa a opta. A fost prima intalnire cu mama. Dupa aceea ii scriam scrisori, de opt martie, de sarbatori. Nu am primit niciodata raspuns", povesteste Ionel.In clasa a XII-a a aflat numarul mamei de telefon. "Am vrut sa o sun sa vina la premiere pentru ca am luat premiul doi. Nu a vrut sa vina. A spus ca trebuie sa se duca la fratele meu la inchisoare. Am plans, m-am necajit", isi mai aminteste Ionel, care a ajuns, prin intermediul profesorului sau de sport, si la emisiunea "95/95" de la Antena 1. "Au sunat-o si a declarat in direct ca ii pare rau ca nu m-a avortat", a mai marturisit tanarul ajuns acum director.Cu rezultate bune la scoala, Ionel a reusit sa termine liceul si a dat la Facultatea de Stiinte Economice din Timisoara. Nu a prins, insa, loc bugetat, intrand pe un loc cu taxa. S-a dus la decanul facultatii, actualul rector al Universitatii de Vest, Marilen Pirtea, si i-a spus: "Sunt Ionel de la orfelinat. Am intrat pe locurile cu taxa dar nu imi permit sa platesc taxa"."Cu acordul facultatii, mi-a fost aprobat sa nu platesc facultatea. Am fost cazat in camin, am avut colegi de calitate, care invatau bine si asta m-a atras sa invat si eu. M-au sfatuit colegii sa invat si m-au protejat. Un profesor s-a atasat de povestea mea si au strans tot timpul colete sa imi plateasca pranzul, mai imi dadeau colegii de camere si am trait din mila lor. In perioada asta nu m-am mai focalizat sa imi recastig relatia cu mama pentru ca eram concentrat sa imi iau examenele", povesteste Ionel Petrea.Dupa terminarea facultatii, Ionel a intrat in invatamant pentru a putea sa isi plateasca si masteratul: "Cu ajutorul Lui Dumnezeu am intrat la fara taxa". Cand au fost repartizate posturile libere, Ionel a avut de ales intre Lugoj si Faget. "Eu am ales Fagetul sperand ca o sa ma intalnesc cu mama", spune Ionel, care a avut bucuria sa constate, la scoala din Faget, ca ii este profesor surorii sale. "Toti profesorii stiau ca copilul lu' Marie e mort si s-au trezit cu mortul in cancelarie", glumeste acum Ionel Petrea.Pe mama sa tot nu a convins-o sa il accepte, dar o respecta si o saluta cand trece pe langa ea. "Ne salutam. O salut din respect pentru ca scrie in Biblie sa cinstesti pe tatal tau si pe mama ta. O respect pentru ca mi-a dat viata. Faptul ca nu avea voie sa faca avorturi a fost norocul meu. Altfel, nu as fi existat. M-ar fi avortat. A spus-o de nenumarate ori", spune directorul scolii din Fardea, care si-a intemeiat intre timp si o familie, dar a participat si la emisiunea "Chefi la cutite".In urma cu 10 ani, cand facea voluntariat in orfelinatul in care a crescut, Ionel avea sa constate ca la centrul de plasament a venit o echipa din care facea parte si revolutionarul Corneliu Vaida sa prezinte un film realizat in ianuarie 1990 in orfelinatul din Lugoj. In film, Ionel s-a recunoscut si le-a spus celor care au venit sa prezinte filmul povestea sa."Stateam cate 200 in camera. Baile erau mari si ne spala intr-o singura vana cate 10-15 copii odata. In dormitoare eram cate 50, dormeam cate 3 in pat. Cand am iesit din centru am vrut sa ii responsabilizez pe copiii care au familie sa isi pretuiasca familia. Unii copii care au fost vulgari cu parintii au inceput sa se schimbe si sa se comporte altfel cu parintii", povesteste Ionel.Intrebat care a fost secretul succesului sau, Ionel spune fara sa ezite ca ascultarea l-a ajutat sa transforme o poveste de groaza intr-una de succes. "Secretul meu este ca am ascultat educatorii, care au fost dedicati, m-am atasat foarte mult de profesori. Mai un secret este ca in 1995 a fost o asociatie crestina, Casa Esterei, care avea un program "plasament de weekend".Eu fiind mai mamos, m-am lipit de proiect. Cand era vorba sa plec din casa de copii, mergeam oriunde. Simteam nevoia de familie. Am fost la trei familii de la Biserica Baptista "Harul" din Lugoj. De la ei am avut de invatat si am fost responsabilizat. Am fost invatat cum sa economisesc banii, sa fiu chibzuit. Noi nu am fost invatati. Cand dadeam drumul la apa, lasam sa curga pana venea celalat. Am luat ce e mai bun de la oameni. M-as bucura ca prin viata mea sa ii pot motiva si pe altii", a punctat Ionel Petrea.