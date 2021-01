Citu anunta ca ar putea fi taiate sporurile bugetarilor: S-a spus ca presedintele Romaniei are cel mai mare salariu. Nu mai este asa

"Ne uitam la toate sporurile in sectorul public pentru bugetul din 2021 sa vedem care dintre ele se justifica sau nu si ne uitam la tot sistemul de salarizare. In acelasi timp, pentru 2021, vom veni cu o lege a salarizarii care sa elimine din inechitati.Asa cum a fost facuta, Legea salarizarii in 2017 promitea acest lucru. Dupa aceea, au aparut tot felul de exceptii si, de fapt, tineti minte, primul lucru care s-a spus a fost ca presedintele Romaniei are cel mai mare salariu si (...) nu mai este asa. Au aparut tot felul de exceptii si trebuie corectate", a afirmat Citu, la Radio Guerrilla, intrebat despre sporurile de 30% acordate angajatilor din Prefecturi in contextul epidemiei de COVID-19.Potrivit prim-ministrului, atat Legea salarizarii, cat si Legea pensiilor vor fi amendate anul acesta. "Vor fi modificate pentru a tine cont de cateva principii: Legea pensiilor de principiul contributivitatii, Legea salarizarii de cateva principii clare pentru a elimina aceste inechitati din sistemul public", a mai explicat Florin Citu.