Ciuca: "As recomanda sa limitam deplasarile in perioada sarbatorilor de iarna, sa limitam expunerea la riscul raspandirii virusului"

"As face o recomandare in calitate de cetatean. La randul meu, sunt si fiu si parinte si bunic si fiecare dintre noi traim emotia aceasta, a sarbatorilor de iarna, poate este perioada cea mai incarcata emotional, cand ne dorim sa calatorim, sa ne vedem parintii, sa ne vedem copiii, sa ne vedem nepotii, sa ne vedem rudele, in general; tinand cont de situatia in care ne gasim, as recomanda sa facem in asa fel incat sa limitam deplasarile, sa limitam expunerea la riscul raspandirii acestui virus si, cu certitudine, vor fi zile si ani de aici inainte in care sa putem sa ne bucuram de tot ceea ce inseamna spiritul acestor sarbatori. Asta este modul in care eu, ca cetatean, voi proceda in aceasta perioada", a declarat Nicolae Ciuca, luni, la sediul PNL , intrebat cum ar trebui sa petreaca romanii Craciunul si Revelionul.Intrebat daca autoritatile sunt pregatite si pentru cresterea numarului de cazuri de COVID-19 de sarbatori, el a spus: "Suntem pregatiti si pentru aceasta ipoteza, pentru acest scenariu"."Am discutat si in sedinta de guvern de vineri. In momentul acesta, la sediul Ministerului Afacerilor Interne se discuta ca managerii de spital din municipiul Bucuresti , sefii unitatilor de primiri urgente si ATI, astfel incat sa identificam toate posibilitatile, toate masurile pe care noi le putem lua astfel incat sa nu avem surprize de acest gen", a completat Ciuca.Premierul interimar a precizat ca autoritatile nu au in vedere impunerea unor noi masuri de protectie sanitara in aceasta perioada."Nu in aceasta luna, nu in aceasta perioada, nu in perioada sarbatorilor de iarna. Acum, din datele pe care le avem, nu vedem o crestere spectaculoasa, ca sa impunem aceste... ca sa impuna o astfel de decizie. (...) Putem sa constatam o scadere in fiecare zi a numarului de persoane pozitive, ceea ce ne determina ca in perioada imediat urmatoare sa nu luam masuri, ceea ce s-a si concretizat in Hotararea de guvern adoptata vineri, astfel incat sa ramanem in paleta de masuri stabilita prin hotararea anterioara", a spus Ciuca.