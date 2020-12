Cum a aparut tulpina mult mai contagioasa a noului coronavirus. Teoria favorizata de experti: pacientul cu imunitatea scazuta

Altfel spus, aceasta mutatie a virusului nu ar fi aparut ca urmare a infectiei unei persoane vaccinate, ci a unui singur pacient cu imunitatea scazuta, arata expertii ECDC."Numarul neobisnuit de mare de mutatii ale proteinelor spike, alte proprietati genomice ale variantei si mare acoperirea secventiala in Marea Britanie sugereaza ca varianta nu a aparut prin acumularea treptata a mutatiilor in Regatul Unit.De asemenea, este putin probabil ca varianta sa fi aparut prin presiunea de selectie cauzata de programele de vaccinare in curs, deoarece cresterea observata nu se potriveste cu momentul acestor activitati. O posibila explicatie pentru aparitia variantei este infectia prelungita cu SARS-CoV-2 la un singur pacient, potential cu imunocompetenta redusa. O infectie prelungita atat de mult poate duce la acumularea de mutatii imune cu o raspandire la o rata crescuta.O alta posibila explicatie ar putea fi procesul de adaptare al virusului la un alt animal susceptibil si care este apoi transmis inapoi oamenilor de la gazdele animale. Acest lucru a dus la aparitia unei variante cu mutatii multiple ale proteinelor varf (inclusiv mutatia RBD Y453F) in Danemarca in timpul transmiterii printre nurci. Cateva mutatii diferite ale proteinelor spike asociate cu nurcile au fost, de asemenea, identificate inOlanda. Marea Britanie a transmis Centrului European pentru Controlul Bolilor si Biroului regional al OMS pentru Europa ca nu exista nicio legatura epidemiologica clara cu animalele pentru varianta VUI 202012/01, deci aceasta explicatie este mai putin probabila.In sfarsit, este de asemenea posibil ca noua varianta sa fi aparut prin circulatie in tari cu monitorizare scazuta. Aceasta ipoteza este mai putin plauzibila dat fiind faptul ca mutatiile aleatorii dobandite in timpul circulatiei virusului nu ar explica proportia neobisnuit de mare de mutatii ale proteinelor varf si circulatia nedetectata suficient de mult timp pentru ca numarul mare de mutatii sa se acumuleze (aproximativ 10 luni)", se arata in analiza Centrului European pentru Controlul Bolilor Regatul Unit a decis sa re-carantineze Londra si sud-estul tarii, ca urmare a aparitiei unei noi mutatii ale coronavirusului care pare mai contagioasa decat precedenta. Doua mutatii sunt cruciale, caci afecteaza proteina Spike, gratie careia virusul se fixeaza pe receptorii ACE-2 ai celulelor umane.O noua tulpina de coronavirus a aparut recent in Marea Britanie. Cazurile de Covid-19 s-au inmultit de la inceputul lunii decembrie si premierul a sustinut ca aceasta crestere ar putea fi in directa legatura cu noua varianta a virusului, care s-ar putea transmite cu "pana la 70% mai usor"."Nu exista dovezi ca aceasta tulpina este mai letala sau ca provoaca o forma mai severa a bolii" sau ca reduce eficacitatea vaccinurilor, a adaugat Boris Johnson . Guvernul britanic a decis sa recarantineze Londra si sud-estul tarii, ceea ce inseamna o treime din populatia Angliei, inainte de sarbatori.Olanda a reactionat la randul sau duminica, suspendand zborurile dinspre Regatul Unit, fiind urmata de Belgia, Italia, Bulgaria, Romania, Irlanda, Franta si Germania.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat pe Twitter ca este in contact cu autoritatile sanitare britanice. Acestea din urma "vor continua sa impartaseasca informatii si rezultatele analizelor si ale studiilor lor in curs", scrie organizatia. "Vom informa statele membre si publicul atunci cand vom afla mai multe despre caracteristicile acestei noi tulpini si orice posibile implicatii".CITESTE SI: