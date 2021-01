Noi declaratii controversate ale actorului Dorel Visan, despre vaccinul anti-COVID: "N-am nevoie sa ma vaccinez, fac automasaj energetic"

"Eu pornesc de la faptul ca stiinta este o sabie cu doua taisuri. Stiinta poate avea si un tais care nu este bun, atunci cand nu trece ceea ce face printr-un filtru moral", a declarat Dorel Visan.Intrebat ce a vrut sa spuna, mai exact, cand a declarat ca vaccinul ar afecta fertilitatea femeilor, acesta a raspuns ca nu trebuie scoase replicile din context."Nu trebuie scoase cuvintele din context. Remarca nu se poate discuta intr-o problema telefonica, ea este mult mai ampla si porneste de la faptul ca in celula umana exista toate informatiile vietii, puse acolo de cel care poate face viata. Stiinta, deocamdata, nu poate face viata si nu isi poate explica cum se face viata din materia moarta si nici nu poate sa isi permita sa spuna ca aceasta poate rezista intr-o forma mult prea sensibila, la care noi avem acces. Este o problema mai complicata", a marturisit actorul.Intrebat ce le transmite oamenilor care ar fi speriati de mesajul sau sau care ar putea intra in confuzie, acesta a spus:"Daca se sperie (), sa se informeze. Eu nu am lansat un gand al meu impotriva vaccinarii. Vaccinarea trebuie sa o faci atunci cand ai o boala. Dar, acest vaccin care este folosit acum inca nu este explicat.Atat timp cat el amesteca informatia din celula,si trebuie sa ne intrebam daca aceste mutatii genetice care s-au facut la legume sunt folositoare pentru om, adica daca acele legume mai sunt sau nu bune. Aceeasi problema este si cu viata", a conchis Visan.Intrebat daca se vaccineaza, aceasta a raspuns ca nu va face vaccinul anti-covid-19."Nu,Noi suntem energie . Fizica cuantica spune ca desi ne simtim tari, noi suntem facuti din 99,99% vid si doar 0,01% este materie. Nu mi-e frica de virus, este un virus al racelii. Au murit foarte multi oameni, dar nu au murit mai mult decat de alte boli. La acest virus, nimeni nu lucreaza pentru cauza, numai pentru efect", a mai spus actorul.Intrebat ce indemn are pentru populatie, Visan a raspuns: "Fiecare isi hotaraste soarta.".Dorel Visan a jucat in aproape 100 de roluri in teatru si film. A obtinut mai multe premii nationale printre care si Ordinul national Serviciul Credincios.