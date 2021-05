Cat dureaza anticorpii aparuti dupa imbolnavirea cu COVID-19. Studiu: "Cel putin 8 luni in majoritatea cazurilor"

Pacientii infectati care produc anticorpi in primele 15 zile de la contractarea bolii au un risc mai mic de a dezvolta o forma grava de COVID-19, precizeaza studiul publicat marti, 11 mai, de revista stiintifica Nature Communications.Durata anticorpilor si importanta dezvoltarii lor timpurie pentru a combate infectia sunt principalele rezultate ale studiului realizat de cele doua institute din Italia.Pe baza a 162 de pacienti testati pozitiv la SARS-CoV-2 cu simptome diferite, studiul conchide ca anticorpii raman in organism timp de 8 luni, indiferent de gravitatea bolii, de varsta pacientilor sau de prezenta unor patologii prealabile.Primele mostre de sange prelevate au corespuns perioadei martie-aprilie 2020, in timp ce ultimele au fost realizate in noiembrie."Dupa opt luni de la diagnostic doar trei pacienti nu au mai raspuns pozitiv la testul de anticorpi", au explicat ISS si spitalul San Raffaele intr-un comunicat.In schimb, 79% dintre persoanele analizate au produs anticorpi in primele saptamani de la inceperea simptomelor, iar cei care nu au dezvoltat anticorpi au avut un risc mai mare de a face o forma mai grava a bolii, dincolo de alti factori."Pacientii care nu pot produce anticorpi neutralizanti in prima saptamana dupa infectare trebuie identificati si tratati la timp, deoarece risca sa dezvolte forme mai grave ale bolii", a precizat Gabriella Scarlatti, directoarea departamentului de boli virale de la spitalul San Raffaele din Milano.Studiul are "implicatii atat in privinta gestionarii clinice a bolii pacientului cat si in franarea pandemiei", a explicat Scarlatti in comunicat.Studiul a analizat si reactivarea anticorpilor in fata coronavirusului sezonier, responsabil cu gripa , si a concluzionat ca acestia "recunosc partial noul coronavirus si se pot reactiva dupa infectie, desi nu sunt eficienti in neutralizarea lui".Cu toate acestea este vorba de o veste buna, avand in vedere ca exista temerea ca acest tip de anticorpi ar putea incetini dezvoltarea anticorpilor specifici impotriva SARS-CoV-2 si ar avea efecte negative in timpul bolii.