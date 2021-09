Cum și-au tratat românii dantura în pandemie: "Cei mai mulți au venit să își rezolve durerea" INTERVIU

Problema este că numărul cariilor la copii este în continuă creștere. "O carie netratată la un dinte temporar evoluează foarte repede. În 2 luni ajunge la durere", explică medicul stomatolog Alexandra Săvulescu într-un interviu acordat Ziare.com.Pacienții au venit la medicul stomatolog în pandemie, poate chiar mai des cât veneau înainte. Le era teamă să nu se închidă din nou cabinetele stomatologice, așa cum s-a întâmplat anul trecut, și atunci au venit să își rezolve problemele dentare. Nu am observat modificări legate de vizitele pacienților în 2021 față de 2020, numărul a fost constant.Cei mai mulți pacienți s-au prezentat în cabinet cu durere.Dată fiind situația economică incertă, am observat o scădere a numărului de lucrări dentare complexe. Cei mai mulți au venit să își rezolve durerea, cariile și au încercat să temporizeze statusul dentar. Dar au fost și pacienți care au beneficiat de o reabilitare orală complexă.În ultima perioadă am observat foarte multe carii la copii. O carie netratată la un dinte temporar evoluează foarte repede. În 2 luni ajunge la durere. Copilul trebuie adus în cabinetul stomatologic odată cu apariția primului dinte temporar și, apoi, la fiecare 6 luni pentru a se familiariza cu medicul și cu cabinetul și pentru a se depista și trata cariile în faza incipientă. Eu le spun pacienților că cea mai bună metodă de tratament e prevenția.Pentru a avea o dantură cât mai sănătoasă trebuie să ne prezentăm în cabinetul stomatologic o dată la 6 luni pentru un consult și o igienizare profesională. Numai prevenind, ajungem să nu tratăm! Ceea ce nu știu unii părinți e că în jurul vârstei de 6 ani apar primii molari permanenți. E foarte bine ca aceștia să fie sigilați, pentru a rămâne sănătoși.A fost foarte greu pe perioada stării de urgență. În momentul închiderii cabinetelor, unii pacienți au rămas cu tratamentele începute și neterminate, așa că unii dinți nu au mai putut fi salvați și au trebuit să fie extrași. Prin urmare, cel mai mult au avut de suferit pacienții. Am stat atunci acasă 2 luni. Nu știam când reîncepem iar pacienții sunau și nu știam ce să le spunem.Imediat după starea de urgență majoritatea au avut temeri să vină la cabinet, dar au venit pentru că aveau nevoie. Acum, părerile pacienților sunt împărțite. Unii cred în COVID, și alții nu.