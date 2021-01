Locuitori din comuna Scarisoara se bucura pentru prima data de energie electrica

Solutia oferita, denumita ElectricPOD, consta intr-un kit fotovoltaic de 1Kw care poate asigura functionarea permanenta a 6 becuri cu tehnologie LED la o putere echivalenta de 75 W/bec, a unui televizor LED, unui frigider, unui radio si a unor dispozitive de incarcare a telefoanelor mobile. Asigurarea energiei electrice reprezinta o schimbare majora in viata beneficiarilor, care reusesc pentru prima data sa isi continue activitatile casnice fara probleme si dupa lasarea intunericului., a spus Razvan Resmerita, Director de Comunicare Fabric Care Europa de Sud-Est in cadrul P&G., a declarat Anca Damour, Membru in Comitetul Executiv al Carrefour Romania., a completat Teia Ciulacu, Presedinte ViitorPlus.Campania continua, iar Ariel si Carrefour, in parteneriat cu ViitorPlus, ii invita pe consumatori sa se alature obiectivului de a aduce energie electrica in casele izolate din tara. Astfel, pentru fiecare produs Ariel PODS achizitionat exclusiv din toate magazinele Carrefour din tara sau prin Bringo, pana la 23.07.2021, Ariel si Carrefour fac o donatie catre ViitorPlus in vederea sustinerii programului.P&G deserveste consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de incredere, de calitate si superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® si Tide®. Comunitatea P&G desfasoara operatiuni in aproximativ 70 de tari din intreaga lume. Va rugam sa vizitati http://www.pg.com pentru noutati si informatii suplimentare despre P&G si brandurile saleViitorPlus este o organizatie non-profit cu o experienta de peste 14 ani in dezvoltarea de programe de antreprenoriat social, educatie pentru mediu, voluntariat si infrastructura de mediu. Principalele programe derulate sunt: Adopta un copac!, Atelierul de Panza, RECICLETA, Harta Reciclarii, ecOprovocarea, BirouEco, Amenajarea eco-turistica a cascadei Bigar, Regenesys. Viziunea ViitorPlus: "Redescoperim impreuna legatura cu natura si investim in ceea ce lasam in urma noastra". www.viitorplus.ro.Carrefour Romania ofera clientilor sai un univers de posibilitati de a face cumparaturi in siguranta: direct in cele peste 360 de magazine din tara, unde, cu aplicatia Carrefour si casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapida si usoara sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasa sau Click & Collect: www.carrefour.ro si platforma BRINGO , disponibila gratuit in Google Play si App Store si cu o retea prezenta in 38 de localitati.Carrefour sustine comunitatile in care activeaza prin programe relevante, astfel ca, in 2017, s-a lansat Cooperativa Agricola Carrefour Varasti, prima de acest gen fondata de retailer in Romania. Creat in 2019, Deschidem Vinul Romanesc este un program pe termen lung, de sustinere a producatorilor locali de vinuri prin care Carrefour isi propune sa aseze vinul romanesc pe harta internationala a vinurilor si sa-l transforme intr-un brand de tara. Ca parte a aceluiasi demers strategic, Carrefour a lansat in luna martie 2019 Crestem Romania BIO, un program national pentru sustinerea conversiei fermierilor romani la agricultura BIO si promovarea produselor BIO romanesti. Iar in 2020, Carrefour a introdus in premiera in Romania, eticheta "in conversie la bio" prin care promoveaza produsele crescute de fermierii din program. Aceste initiative aduc mai aproape de consumatori producatorii romani si le ofera acestora oportunitatea de a accesa o piata de desfacere sustenabila.In luna iulie 2019, Carrefour Romania a lansat "Punem pret pe plastic", un program de economie circulara, adresat limitarii cantitatii de ambalaje din plastic si introducerii plasticului intr-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire si reciclare. In cadrul programului, initiativa Plata cu PET-ul a ajuns in 7 hipermarketuri Carrefour din 6 orase: Bucuresti (Baneasa si ParkLake), Constanta, Buzau, Cluj, Oradea si Timisoara. In fiecare oras, timp de 10 zile, oamenii au putut aduce PET-uri in schimbul fructelor si legumelor provenite de la producatori locali. Initiativa a adunat un numar de 270.000 de PET-uri pentru 64.000 kg fructe si legume de sezon.