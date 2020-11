Un europarlamentar a cerut ajutor la Bruxelles pentru Sibiu. Stefanuta: Nu e posibil ca pacienti din Belgia sa fie transferati si la noi sa se moara pe capete

Nicu Stefanuta a precizat ca i-a scris in urma cu cateva zile si ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , ca sa activeze mecanismele europene pentru transferul pacientilor COVID-19."I-am scris miercuri ministrului Sanatatii sa-l implor sa activeze mecanismele europene pe care le are la dispozitie. Vorbim de: transfer intraeuropean de pacienti acolo unde se lucreaza la capacitate maxima. Nu e posibil ca pacienti din Belgia sa fie transferati in Germania si la noi sa se moara pe capete pentru ca ne este rusine sa cerem sau suntem incompetenti sa o facem. Azi am luat legatura cu comisarul european pe sanatate pe o problema si mai grava: statia de oxigen, de care spitalul judetean are mare nevoie. UE are un mecanism de schimb de dotari - EU Clearing House. Si noi trebuie sa obtinem aceste dotari cu ajutorul unui spital din Europa, de aproape, asa incat sa ajunga la timp la bolnavi. Ma voi tine de aceste demersuri si oameni ca scaiul, pentru ca este in joc cea mai mare drama din istoria recenta a Sibiului", a precizat europarlamentarul sibian.Nicu Stefanuta ( USR PLUS) este membru in comisia de Sanatate Publica si Mediu a Parlamentului European.Medicii din SCJU din Sibiu solicita o statie de oxigen de urgenta, pentru a asigura oxigenul necesar pacientilor COVID-19. Unitatea din Sibiu detine o singura statie de oxigen, care nu face fata la numarul tot mai mare de pacienti infectati cu noul coronavirus.Conducerea spitalului si cea a Consiliului Judetean spera ca marti sa ajunga la Sibiu statia noua de oxigen, care este inchiriata de la o firma care o importa din Turcia, a precizat zilele trecute, directorul unitatii medicale, Liliana Coldea.In Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu sunt tratati, zilnic, cei mai multi bolnavi COVID-19 din tot judetul.