Nou parc in sectorul 4 al Capitalei. Primaria a lansat licitatia pentru amenajarea "Romania Parc", in valoare de 30 de milioane de lei

Lucrarile necesare in noul parc

"Proiectul de fata reprezinta o investitie in modernizarea unui spatiu degradat in vederea crearii unui parc tematic contemporan, atractiv. Se doreste ca parcul sa fie un spatiu atractiv pentru toate grupele de varsta, un spatiu de odihna atat activa, cat si pasiva, destinat in acelasi timp atat educatiei istorice, geografice, etnologice, cat si loisirului. De asemenea, un punct important in modul de abordare a lucrarilor de amenajare este mentinerea aspectului de Romania la scara mica, accesibila tuturor.Atingerea beneficiilor anticipate, prin realizarea parcului tematic, propune locuitorilor Sectorului 4 si vizitatorilor obiectivului o experienta interactiva, cu bogat continut educativ, oferind o imagine in miniatura a Romaniei, de la forme de relief, vegetatie autohtona, la cladiri, monumente si obiective reprezentative pentru toate judetele tarii noastre, constituindu-se atat intr-o oaza de cultura si relaxare la nivelul sectorului, cat si intr-un obiectiv turistic", se explica in anunt.. Terenul studiat are suprafata totala de 26.300 mp, este liber de constructii si este imprejmuit partial, apartine domeniului public, fiind administrat de Consiliul Local al Sectorului 4, se precizeaza in anunt."Amplasamentul care se vrea a fi integrat in circuitul de spatii verzi urbane, actualmente este neutilizat, fiind abandonat si intr-un stadiu avansat de degradare, are un aspect inestetic, de maidan, neavand nicio functiune urbana, fiind liber de constructii sau de alte elemente fizice semnificative, precum si de vegetatie decorativa.Situl este acoperit in cea mai mare parte de iarba, vegetatie invadanta si buruieni. Solul existent pe amplasament este compus din mai multe tipuri de pamant, fiind preponderent argilos, dar sunt si zone cu turba. Pamantul vegetal se intalneste rar, calitatea solului este slaba, fiind necesara schimbarea pamantului existent cu pamant vegetal de calitate", mentioneaza Primaria.Lucrarile ce se vor executa au in vedere asigurarea circulatiei pietonale si a altor activitati recreative. Solutiile tehnice, constructive, functional arhitecturale propuse:- defrisarea complexa a terenului de 26.300 mp;- taierea arborilor bolnavi si cu aspect inestetic, cu indepartarea cioatelor;- conservarea arborilor batrani si valorosi din punct de vedere peisagistic;- decopertarea terenului la 30 cm si nivelarea lui;- realizarea reliefului tarii in miniatura, prin sapaturi pentru cursurile de apa importante propuse - "Dunarea", "Prutul", "Muresul", "Oltul", "Marea Neagra"; dupa saparea santurilor pentru ape ar urma realizarea dealurilor de aproximativ 2 - 2,5 m inaltime, care vor reprezenta Carpatii;- imprejmuirea parcului cu un gard de 1,8 m inaltime, cu doua intrari;- realizarea cladirilor din containere, cu instalatii si dotari specifice cladirilor de primire;- realizarea aleilor de parc pietonale si a pavajelor pentru zonele de relaxare umbrite;- executia podurilor peste cursurile de apa;- procurarea si montarea machetelor cladirilor reprezentative din "Romania Parc", 83 de bucati, respectiv instalarea trenuletelor, vaporaselor si a masinutelor;- instalarea sistemului de iluminat ambiental si a sistemului de supraveghere video;- realizarea locului de joaca tematic cu pardoseala de tartan cauciucat;- dotarea parcului cu mobilier urban proiectat special, cu motive populare traditionale;- dotarea zonelor de relaxare cu mese, scaune, mese de sah si table pentru exterior, beanbags etc.;- plantarea vegetatiei specifice fiecarei regiuni din tara;- instalarea sistemului de irigatii.In cadrul evaluarii, componenta financiara va reprezenta 80%, iar componenta tehnica 20% - demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca lucrarile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati.Durata contractului este de 32 de luni. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 22 februarie.