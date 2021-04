Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatatii, a donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti

Timpul de asteptare a fost de o ora si jumatate

"A fost prima data, a fost o experienta buna. Doamnele (asistentele - n.r.) mi-au fost foarte de ajutor", a declarat ministrul Sanatatii la iesirea din centru.In privinta timpilor de asteptare, ministrul a precizat ca intregul proces de donare a durat in jur de o ora. "Eu am ajuns la ora 9,00 si acum am iesit, cred ca e 10,00, deci o ora. Am inteles ca vinerea este cea mai aglomerata zi, dar daca ai programare este mai bine", a spus Ioana Mihaila.Asistentele de la Centru au declarat ca nu au stiut de prezenta ministrului Sanatatii."A, da, e ministrul aici? Nici nu am stiut. Si ce credeti, conteaza asta? Ce daca e ministru? Eu acelasi lucru il fac pentru toata lumea, ca e ministru sau nu", a marturisit o asistenta.Prezenta ministrului Sanatatii la CTS nu a trecut neobservata de cei care au venit sa doneze sange. Timpul de asteptare pentru donatorii de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti a fost de o ora si jumatate, fiind cozi la toate cabinetele."Va dati seama ca nu de noi depinde timpul de asteptare. Noi ne facem treaba cat putem de bine. Probabil ca de aceea se da si o zi libera, pentru ca e timpul de asteptare mare", a subliniat asistenta medicala de la CTS.Vineri dimineata, pe holurile Centrului erau tineri care indrumau donatorii catre cabinetele la care erau programati sa doneze sange.