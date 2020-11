Orban: Daca vom ajunge in situatia de a fi necesara carantinarea, nu vom ezita sa luam decizii in acest sens

Evaluarea se va face pe mai multi parametri

"Daca vom ajunge in situatia de a fi necesara carantinarea, nu vom ezita sa luam decizii in acest sens", da asigurari premierul."Aici avem o procedura, exista un sistem de evaluare a situatiei din punctul de vedere al sanatatii publice care este pus la punct de INSP. Se face evaluarea prin mai multi parametri, daca Directia de Sanatate Publica propune carantinarea procedura este sa fie avizata aceasta propunere de CJSU, iar decizia finala o ia comandantul actiunii, respectiv secretarul de stat al DSU Raed Arafat. Am discutat acest subiect. Din cate stiu, domnul Arafat planifica o deplasare in doua judete, Alba si Sibiu, pentru a face o evaluare si o discutie cu specialistii la fata locului, urmand sa ia o decizie", a afirmat Ludovic Orban joi, in cadrul unei conferinte de presa.Intrebat ce alte mari orase se apropie de situatia in care ar putea sa fie supuse masurii de carantinare, Orban a raspuns: "Asa, din ce vedem evolutia, evolutia pe baza evaluarilor poate presupune decizia de carantinare pe Sibiu, de asemenea exista pe Alba Iulia. Au mai fost discutii la Timisoara, dar la Timisoara a existat un set de masuri suplimentare de protectie sanitara si vedem in viitorul apropiat daca reusesc sa opreasca, oricum ei au tendinta, din cate am vazut, de atenuare a curbei de crestere. De asemenea, la Cluj mai era, dar si Clujul in ultima vreme am vazut ca a luat masuri foarte hotarate si, deocamdata, nu se intrunesc conditiile de carantinare. Daca vom ajunge in situatia de a fi necesara carantinarea, nu vom ezita sa luam decizii in acest sens".Premierul a mai afirmat ca se intentioneaza cresterea capacitatii de tratare a patologiei COVID cu 17 paturi in Cluj, cu 10 paturi de spital la Timisoara, unde se ia in discutie introducerea in circuitul COVID a unui nou corp de cladire din Spitalul Municipal, in Bucuresti va creste numarul de paturi pentru bolnavii infectati cu SARS-CoV-2 la spitalele Malaxa, Matei Bals, iar la o sectie exterioara a spitalului Victor Babes cel putin 30 de paturi vor fi dotate cu oxigen si sunt "discutii foarte serioase" cu un spital privat care poate sigura 30 de paturi de terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19."Pe fiecare regiune a tarii avem un plan de crestere a capacitatii de tratare", a adaugat Orban.Acesta a precizat ca nu exista o restrictie cu privire la contactul dintre cetatenii din localitati diferite, subliniind ca riscul de infectare este mai mare atunci cand cineva ia contact cu o persoana care vine dintr-o zona cu rata ridicata de infectare cu noul coronavirus.