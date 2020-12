Patru variante de traseu pentru autostrada Brasov-Bacau, prezentate de proiectant. Realizarea documentatiei este in grafic

Conform unui comunicat remis de Consiliul Judetean Brasov, for reprezentat de asemenea la aceasta sedinta, intalnirea a fost convocata de proiectant, "cu scopul identificarii oricaror probleme sau constrangeri" pe care acesta trebuie sa le aiba in vedere atunci cand stabileste alternativa de traseu optima, aferenta contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie."Cu acest prilej, proiectantul a prezentat patru variante de traseu, toate avand un tronson comun. Acesta porneste din nordul municipiului Codlea - unde va fi asigurata conectivitatea cu viitoarea autostrada Brasov-Sibiu prin intermediul unui nod rutier, trece prin vecinatatea Aeroportului International Brasov, intersecteaza DN 13 - aici urmand sa fie asigurata descarcarea de trafic, trece peste calea ferata Brasov-Feldioara, intersecteaza drumul judetean 112 A si ajunge in zona Bod - Harman. De aici sunt configurate patru variante in care traseul continua pe teritoriul administrativ al judetului Brasov, pana la granita cu judetul Covasna".Potrivit sursei citate, in cadrul discutiilor s-au conturat mai multe aspecte de care urmeaza sa se tina cont: necesitatea legarii autostrazii cu viitoarea ocolitoare a municipiului Codlea si realizarii unei descarcari a traficului in DN 1, clarificarea modului de corelare a autostrazii cu ocolitoarea Brasovului si asigurarea unei legaturi spre autostrada din DN 1 A, in zona municipiului Sacele."Totodata, au fost identificate mai multe diferente intre traseul propus de proiectant si culoarul autostrazii prevazut in Planul Urbanistic General al Brasovului", a mentionat sursa citata.Conform acesteia, Adrian Ibanescu, arhitectul-sef al Judetului Brasov, a adus in discutie problema sitului UNESCO de la Prejmer, care beneficiaza de o zona-tampon destul de extinsa, de care trebuie sa se tina cont in configurarea traseului autostrazii si ale carui coordonate urmeaza sa fie transmise proiectantului."Pe parcursul anului 2019, am avut mai multe discutii aplicate, atat cu conducerea Consiliului Judetean Covasna si cu reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora va trece autostrada, cat si cu oficialii Ministerului Transporturilor, astfel incat sa conturam cel mai bun traseu si sa gandim punctele de conectivitate cu reteaua rutiera existenta, tinand cont si de necesitatea realizarii unei legaturi intre Aeroportul International Brasov si viitoarea autostrada. Proiectul Autostrazii Brasov - Bacau a inregistrat evolutii importante. Realizarea documentatiei este in grafic si, asa cum spunea si domnul ministrul Lucian Bode , in anul 2022 va fi scoasa la licitatie executia lucrarilor", a declarat, citat in comunicat, presedintele CJ Brasov, Adrian-Ioan Vestea.Proiectantul autostrazii Brasov-Bacau este Asocierea Search Corporation SRL & Primacons Group SRL.