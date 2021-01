Reactia Consiliului Elevilor dupa ce ministrul Educatiei a anuntat ca reduce numarul de copii la clase: "E o gura de aer proaspat"

"Aceasta masura vine ca o gura de aer proaspat, atat pentru noi, ca elevi, cat si pentru profesori. E un pas pentru a creste calitatea sistemului educational. In fond, nevoile unei clase, chiar si cu mai putini elevi, raman aceleasi. Automat, ar trebui sa creasca finantarea per capita per elev. Daca e sa avem o abordare transdisciplinara, e important sa ne gandim cat de importanta e finantarea", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului Elevilor, intr-o interventie televizata.Reactia vine ca urmare anuntului ca la clasele cu profil teoretic vor intra 24 de elevi in loc de 29 de elevi, cati sunt acum, in timp ce la clasele cu profil tehnologic, va fi redus numarul elevilor de la 28 la 26."E o reducere de 15% a elevilor la casa. Am dorit sa aratam ca facem un prim pas concret spre proiectul Romania educata. Astfel, la nivel national se vor constitui cu 1.000 de clase mai mult. De asemenea, avem nevoie de profesori experimentati", a spus Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei.CITESTE SI: