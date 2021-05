Raluca Turcan: Unu din trei copii are cel putin un parinte plecat la munca in strainatate

"Pandemia a accentuat gradul de excluziune, de vulnerabilitate a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate. Daca ne uitam la distributia pe judete a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate vom vedea ca comunitatile cele mai mari se afla in judetele cele mai sarace, ceea ce inseamna ca avem, de fapt, un fenomen social. Saracia suprapusa peste lipsa parintilor, de fapt, a condus la riscuri majore pentru copiii ramasi singuri.Cifrele sunt ingrijoratoare. 18% dintre copii au ambii parinti plecati la munca in strainatate, 14% au unicul parinte plecat la munca in strainatate si 68% a un singur parinte plecat a munca in strainatate. Asadar, unu din trei copii a ramas practic complet fara ingrijirea parintilor.Acestia reprezinta cel mai mare risc si aici cred ca trebuie sa fie concentrate politicile publice pe care le vom elabora. O parte au fost deja propuse de Administratia Prezidentiala si cu o parte vom veni si noi, ca Minister al Mucii, mai ales ca radiografierea persoanelor vulnerabile a reprezentat o prioritate a mandatului meu de ministru", a declarat Raluca Turcan, marti, in cadrul conferintei "Protectia copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate - importanta educatiei parentale si a serviciilor de suport", organizata de "Salvati Copiii", in parteneriat cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.Turcan a mentionat ca este nevoie ca acesti copii sa beneficieze de sprijin pe mai multe planuri, intrucat ei "reprezinta o componenta extrem de vulnerabila a societatii". Ministrul a explicat ca nu toti copiii cu parinti plecati la munca afara din tara sunt beneficiari de ajutor social, pentru ca sunt cazuri in care familiile in care au ramas primesc bani de la cei plecati, "insa ei sunt in comunitati vulnerabile si in jurul lor se dezvolta saracia"."Acesti copii nu au nevoie doar de sprijin psihologic ci trebuie realmente indrumati sa gaseasca o cale in viata. (...) Binele pentru acesti copii se construieste atunci cand contribuim cu totii la el. Cred cu tarie ca parteneriatul dintre autoritatile centrale, autoritatile locale si societatea civila este singurul care poate sa ajunga in segmentele de nisa pentru persoanele vulnerabile. Statul nu poate s-i atinga pe toti cei vulnerabili, nu are nici capacitatea, nu are nici stiinta (...) si de aceea parteneriatele cu cei care reprezinta exemple de buna practica sunt cele care pot sa ne duca acolo unde exisa cea mai mare vulnerabilitate", a mai afirmat ministrul.Aceasta a dat organizatia "Salvati Copiii" drept exemplu de implicare in astfel de probleme.Conform ministrului, copiii din familii monoparentale si cei din familii cu foarte multi copii sunt cei mai expusi riscului.Ministrul a tinut sa precizeze ca "nu vorbim de o cauza pierduta", cea a copiilor aflati in astfel de situati dificile, ea aratand exista numeroase proiecte pentru remedierea situatiei - unele definite deja in Programul Operational Incluziune si demnitate sociala, altele la care se lucreaza.