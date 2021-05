Barbat din Prahova luat de viitura, a fost gasit mort in albia paraului Provita

Un localnic care a surprins momentul in care barbatul a fost luat de ape a sunat la 112. Zece pompieri au inceput cautarile, dar actiunea de salvare s-a finalizat tragic.Barbatul a fost gasit fara suflare la cativa kilometri distanta de locul in care a cazut in apa. Corpul sau a fost descoperit in albia paraului Provita, in comuna Provita de Jos.Vineri a plouat torentia in zona montana a judetului Prahova. De altfel meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de ploi si inundatii valabil pana vineri seara la orele 21.00.Si pe DN1 circulatia a fost serios afectata, in dreptul orasului Breaza, unde mai multe aluviuni au ajuns pe drum, fiind nevoie de interventia unor utilaje pentru a curata strada.