Cat dureaza o etapa de vaccinare si cand va ajunge serul la intreaga populatie

Timpul de executie depinde de cate doze are vaccinul

Cum au fost prioritizati primii beneficiari

O vaccinare completa poate cuprinde una sau doua doze, ceea ce arata ca autoritatile romane iau in calcul si vaccinurile care se afla acum in aprobari la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului, respectiv serurile produse de companiile Moderna si Astrazeneca in colaborare cu Universitatea Oxford.Daca, spre exemplu, vaccinul Pfizer si BioNtech are doua doze, situatie similara si in cazul vaccinului dezvoltat de compania Moderna, lucrurile sunt putin diferite in cazul vaccinului produs de Astrazeneca si Universitatea Oxford. In cazul acestui ser, se poate utiliza una sau doua doze, in functie de vectorul viral.Potrivit unui document publicat pe site-ul oficial dedicat campaniei nationale de vaccinare anti COVID-19, se subliniaza ca etapa I, in care vor fi vaccinate cadrele medicale, timpul de executie va fi stabilit in functie de schema de vaccinare aleasa, care poate cuprinde una sau doua doze.De asemenea, se puncteaza ca, in functie de situatie, vaccinarea se va realiza prin intermediul unitatilor sanitare sau a centrelor de vaccinare.In etapa a II-a, al carei timp de executie va fi stabilit tot in functie de schema de vaccinare aleasa, e inclusa populatia la risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii cheie, esentiale.In cea de-a treia etapa, timpul de executie, de asemenea stabilit in functie de schema de vaccinare cu una sau doua doze, e inclusa populatia generala.Documentul prevede si criteriile care au fost luate in considerare atunci cand aceste grupuri populationale au fost prioritizate. Acestea au fost, intre altele:- principiile de etica si echitate sociala;- criteriile epidemiologice;- riscul de infectie cu SARS-CoV-2;- riscul de evolutie severa si deces in caz de infectie;- riscul de transmitere a infectiei de la persoana infectata la restul persoanelor;- activitatile esentiale care asigura buna functionare a infrastructurii critice;- in cadrul aceleasi categorii pot fi prioritizate subcategorii in raport cu criteriile medicale, evolutia epidemiologica, indicatiile si contraindicatiile tipurilor de vaccinuri aprobate, disponibilitatea vaccinurilor.