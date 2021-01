Vaccinare anti-COVID. 13.821 de persoane, imunizate in ultimele 24 de ore. Ce reactii adverse s-au inregistrat

In tot acest timp au fost inregistrate 60 de reactii adverse.De asemenea, conform rapotului Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, de la inceputul campaniei de vaccinare (27 decembrie 2020), la nivel national au fost imunizate, in total, 154.268 de persoane.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 60 de reactii adverse minore si comune, din care:- 21 reactii de tip local;- 39 reactii generale.De la inceputul campaniei de vaccinare s-au inregistrat 544 de reactii adverse comune si minore, dintre care:- 214 reactii locale cu durere la locul injectarii;- 330 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tipurticarie);O reactie este in curs de investigare.Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarulvaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.Citeste si: