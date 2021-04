Aproape 12.000 de pacienti cu COVID-19, internati in spitalele din tara. Dintre acestia, 94 sunt copii

Voiculescu a prezentat duminica, o situatie la zi a pacientilor internati cu COVID-19 la nivel national."Zi de zi numarul celor infectati cu COVID-19 a crescut, iar numarul celor care au nevoie de terapie intensiva sau de terapie acuta a crescut. La aceasta ora in spitalele din Romania sunt internati cu infectie Sars-Cov-2 - 11.875 de pacienti adulti, alaturi de care sunt 94 pacienti copii, 1513 de pacienti adulti sunt la sectiie de terapie intensiva , 16 pacienti copii sunt la Terapie Intensiva in tara din care patru sunt intubati in acest moment. In toata tara mai sunt sase paturi libere la ATI", a afirmat Voiculescu.El a mentionat ca Ministerul Sanatatii si Departamentul pentru Situatii de Urgenta trebuie sa se asigure ca cei aflati in situatii critice pot primi ajutor pe un pat de spital "Suntem intr-o situatie grava care cere masuri responsabile, iar Ministerul Sanatatii impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta trebuie sa se asigure ca cei care au nevoie de ajutor aflandu-se in situatii critice il pot primi pe un pat de spital, cu asigurarea ingrijirii medicale adecvate", a mai transmis Voiculescu.