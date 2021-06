Aproape toata tara, sub cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii, vant puternic si grindina. Avertizare ANM

In intervalul 26.06.2021 Ora 12:00 - 27.06.2021 Ora 21:00 opt judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica, ploi torentiale si vijelii."In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures, nord-vestul Transilvaniei si pe alocuri in Banat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata care se va manifesta prin vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi local 20...40 l/mp", transmite ANM "In intervalul mentionat, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova si local in Transilvania si la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata. Aceasta se va manifesta prin vijelii puternice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 80...100 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina de medii si mari dimensiuni si averse torentiale. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi local 35...50 l/mp si izolat 70 l/mp", potrivit ANM.Iar in intervalul 26 iunie, ora 23:00 - 27 iunie, ora 21:00, in avertizarea emisa pentru municipiul Bucuresti se arata ca sunt asteptate cantitati de apa insemnate si ploi torentiale si in Capitala."In intervalul mentionat indeosebi in zonele de deal si de munte precum si in centrul, sudul si sud-estul tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina si vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 25...30 l/mp", mai transmis meteorologii.