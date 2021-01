Avertizare cod galben de ninsori si viscol. Sunt afectate zone din 10 judete. Vantul va sufla cu 70-80 de kilometri la ora

Trei zile de ploi si vant

Va ninge la munte

Potrivit ANM , in perioada 06 ianuarie, ora 18:00 - 07 ianuarie, ora 10:00 sunt asteptate ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali.Sunt afectate zone din judetele Caras-Severin, Alba, Hunedoara, Sibiu, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Brasov si Prahova."In Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali va ninge si se va depune strat nou de zapada, local consistent indeosebi la altitudini de peste 1400 m, unde vantul va avea intensificari, cu rafale de peste 70...80 km/h si va fi viscol ce va determina scaderea semnificativa a vizibilitatii.In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj prin avertizari de vreme severa imediata", transmite ANM De asemenea, in perioada 06 ianuarie, ora 14:00 - 09 ianuarie, ora 10:00 se asteaptaprecipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului."In intervalul mentionat, vor fi perioade in care se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Acestea vor fi mai insemnate cantitativ indeosebi in sud-vest, precum si in zonele montane si submontane, unde se vor acumula peste 25...35 l/mp.Vor predomina ploile, iar in noaptea de vineri spre sambata (8/9 ianuarie), precipitatiile vor fi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, cu precadere in zona deluroasa a Olteniei, Munteniei si local in Transilvania si Moldova", a transmis ANM."De asemena, la munte, pe tot parcursul intervalului, temporar va ninge si se va depune strat nou de zapada, exceptand dupa-amiaza si seara zilei de miercuri (06 ianuarie), cand la altitudini mai mici de 1400 m, precipitatiile vor fi mixte si vor favoriza depunerile de polei.Vantul va avea intensificari cu precadere in zonele montane, iar local si temporar si in celelalte regiuni, in general, cu viteze de 40...60 km/h", mai arata ANM.Meteorologii mai transmit ca, pana la inceputul saptamanii viitoare, temporar vor mai fi precipitatii mai ales in jumatatea de sud a tarii si la munte.