La cealaltă extremă sunt șoferii care pur și simplu au ghinion și sunt implicați în tamponări ușoare. Este situația relatată de un român care a fost implicat în 3 accidente în ultimele 8 luni, după cum a relatat pe Reddit.

"Al treilea accident în ultimul an"

"Cum zice și titlul, am avut trei accidente în ultimele 8 luni. Copy-paste toate: șoferul din spate intră in mine.

Fără victime. Doar unul dintre accidente mai nasol, cu înlocuire de haion, aripa și alte câteva elemente, cealaltă mașină kaput.

Astăzi ultimul, destul de ușor: DN1, centura Ploiești, coadă staționară, domnișoara din spate lasă pe liber și mașina ei îmi lovește bara din spate.

Nu frânez brusc, mereu cu avarii când trebuie sa încetinesc foarte mult, nu am mașina camuflată și nici sticker cu high score, în funcție de cât de tare intri in mine.

Eram curios daca există oameni de partea cealaltă a portbagajului: dacă ați intrat vreodată în mașina din față, cum ați ajuns în situația asta?

Bonus: dau meditații la completat amiabile".

"4 accidente, toate lovit în spate"

În comentarii, și alții au relatat situații asemănătoare.

"3 accidente în ultimele 12 luni, toate cu mașina din spate intrată în mine. Bonus ultimul, stăteam efectiv pe loc, alesesem să mă opresc înainte de o intersecție blocată, cel din spate s-au gândit după 1 minut că a stat suficient, a plecat de pe loc, fără să aibă suficient spațiu, mi-a julit toată bară din spate, a vrut să meargă mai departe, dar evident nu avea unde, m-am urnit după el 3 metri, am blocat amândoi intersecția, încerca să îmi explice cum e vină lui, dar nu mai putea sta în spatele meu."

"Am avut și eu unul din ăsta în care NU șoferul (o domnișoară) ci familia ei încerca să mă scoată vinovat: că de ce am încetinit, că de ce nu am băgat avarii, că sigur am făcut eu ceva)."

"Ai dezvoltat și tu nu o toleranță mai mare la fazele astea, dar un fel de calm în felul în care tratezi situațiile astea de la accident la accident? De asemenea, condoleanțe. Înțeleg."

"Nu știu dacă toleranță se numește ce am ajuns să simt, probabil un calm mai mare pentru a repetă discursul "amiabilă sau merg la poliție", indiferent ce spune celălalt. La accidentul #2, încerca celălalt șofer să mă convingă că nu e nimic de declarat, "abia dacă se vede vreo zgârietură, sunt eu mai lovit că ține, mergeți acasă la soț sau prieten, vă spune el același lucru, nu avem ce declara". Pentru că nu are cum femeia șofer să știe ea singură ce e de făcut, da? După 5 minute de discuții a scos din portofel legitimația de polițist ca să mă convingă că e om serios. Evident, am completat amiabilă. Deci da, toate au fost exerciții în răbdare și învățături de minte să am amiabile la mine - în mod miraculos, niciunul nu avea la el."

"4 accidente, toate lovit în spate (și singurele), 3 că șprițul vara și 1 interesant: coadă la semafor, se face verde, pleacă cel din față și se oprește că se face roșu iar, plec și eu și opresc însă cel din spatele meu a accelerat, m-a lovit (tare) în spate și m-a împins în cel din față. Partea mișto e că cel din față avea un suv cu cârlig de remorcare iar cel din spate a reușit să mă împingă astfel încât mașina s-a urcat pe cârlig. A trebuit să urc mașina mea pe cric că să ne putem dezlipi, că altfel mă plimba le cârlig până la poliție."

"Ai nevoie de cruce din aia de la biserică să o pui pe portbagaj"

"Am pățit și eu o chestie stupidă, stand la semafor intră un nene cu un microbuz în mine din spate doar pentru că nu-și ținea frâna apăsată. După 2 minute de stat acolo simt și aud un mini impact. Mă uit în spate, nenea cu ochii în telefon. Mă uit la mașina lui, pare cam aproape.Cobor, mă uit, el normal că era lipit de mine. Mă duc la el la geam să-i zic să dea mai în spate că a intrat în bară mea. El, cum domne, n-am intrat, tu ai intrat în mine. Nea bre, eu stau cu piciorul pe frâna la semafor, n-aveam cum să întru eu. După mi-a zis ceva ce am și acum întipărit în minte: "O fi curs a mea atunci, eu știu." Norocul a fost că a fost o tamponare de 1-2km/h și n-am avut nicio zgârietură."

"Cred că ai nevoie de cruce din aia de la biserică să o pui pe portbagaj, cu asigurare divină poate e altfel treaba."

"Am venit recent cu mașina în România și deși nu aveam așteptări ridicate am fost șocat de câți oameni conduc cu telefonul la ureche, câți șoferi nu respectă limitele de viteză și ignoră toate marcajele, câte capcane mortale sunt pe șoselele extraordinar de proaste de la Brașov până la Constanța, de centură Bucureștiului unde limita era 40, șoseaua arată că după război, mergeam cu 60 și toți șoferii din spatele meu erau la mine în portbagaj, un tir chiar m-a depășit. Alt șoc a fost intersecțiile extrem de complicate și extraordinar de prost marcate, cu indicații extraordinar de vagi, chiar lipsa. Pot număra pe degete în 900 de km de România șoferii care au mers regulamentar. Pe autostrada la 160 la ora toți trec fără nici o problema peste denivelările criminale ale autostrăzilor capcane ale morții. De la Nădlac la Constanța am văzut o singură mașină de poliție care caută un urs pe la Predeal..."

"Am avut eu două incidente în care am lovit din spate. Primul a fost discutabil, stradă cu sens unic și două benzi, dimineața devreme, iarnă, zăpadă și gheață pe drum și un bou care a realizat că nu se încadrează să parcheze în dreapta, a văzut un loc în stânga puțin mai în față și a crezut că e o idee bună să sară în față mea. Din păcate a apucat să între pe bandă și lovitură a fost direct în spate după vreo 10m de alunecare. Încă mă gândesc dacă cu camera de bord s-ar fii rezolvat. Al doilea a fost clar vină mea, se circulă în coloana f încet și ma uităm pe trotuar. Doamna din față a frânat la trecerea de pietoni, bine, pe la mijlocul trecerii așa. Am frânat și eu dar am atins. A fost doar de 200 RON pentru polish.

În general la astea ușoare asta e, nu au ce să faci. Dar pe autostrada când se circulă în coloana mereu am grijă să îmi las eu loc mult în față dacă am mașină în spate că să nu frânez brusc, iar dacă văd că cel din spate stă prea aproape mai fac câte un mic break check și dacă tot nu lasă loc îl las să treacă."

"Am permis de 15 ani și am avut 4 incidente. În toate am fost vinovat că am intrat în mașina din fața mea. 2 anul trecut, într-o lună. Distragerea atenției de diverse e principalul motiv."