Un soldat rus proaspăt întors de pe frontul din Ucraina a adus cu el și o "amintire": o grenadă acustică.

Nu a vrut să o păstreze doar pentru el, ci, într-un moment de euforie cel mai probabil dat de consumul de alcool, rusul a provocat o explozie chiar în fața unui bloc de locuințe.

Înconjurat de mai mulți copii, soldatul le-a cerut acestora sa scoată cuiul grenadei, însă cei mici au refuzat. Atunci rusul a tras el cuiul și a aruncat grenada în mijlocul parcării din fața blocului, provocând o explozie puternică.

Întregul incident a fost surprins de camera de luat vederi montată la nivelul interfonului blocului.

Redăm mai jos dialogul soldatului cu copiii:

- Hai s-o aruncăm! Hai s-o facem!

- N-o face.

- O aruncăm acolo, în tufișuri. E o grenadă acustică, o să facă zgomot. O să înceapă să sune alarmele. Așadar, o aruncăm sau nu?

- Nu.

- Ba da.

- Nu.

- Ba da.

- N-o face.

- Îi scot cuiul. Vino aici, trage. Trage și eu o arunc.

- Ce naiba... Du-te la naiba! Ești idiot?

- E o grenadă acustică...

- Nu-mi pasă!

- În regulă, îmi pare rău...Îmi pare rău, n-o mai fac. Scuză-mă, îmi pare rău.

Just another day in Russia. pic.twitter.com/tqTTD9Lhbm