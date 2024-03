8 sfaturi pentru somn de la medicii care lucrează la Urgențe: îi ajută să se "trezească odihniți" în fiecare zi

Medicii de la serviciul de urgență spun că aceste 8 sfaturi pentru somn îi ajută să se "trezească odihniți" în fiecare zi.

Prin natura meseriei pe care o practică, aceștia lucrează la ore neregulate, ceea ce face dificil să se odihnească suficient.

Somnul este fundamental pentru sănătatea fizică, mentală și emoțională. În același timp, privarea de somn contribuie la afecțiuni cronice precum depresia, obezitatea, diabetul și accidentele vasculare cerebrale.

Cele opt lucruri care îi ajută pe medici să se trezească odihniți în fiecare zi au fost publicate de cnbc.com.

Cât mai puțină lumină în cameră

Întunericul ajută relaxarea și stimulează producția de melatonină a creierului, un hormon care ajută la reglarea ritmului circadian.

Nu uitați să opriți sau să reduceți lumina dispozitivelor care emit lumină.

Scădeți temperatura

Somnul și temperatura corpului sunt legate. Pe măsură ce temperatura noastră scade în timpul somnului, o cameră mai rece permite menținerea unei temperaturi corporale constante pentru a ne menține adormiți mai mult timp.

Temperatura extrem de rece sau caldă nu este o idee bună, deoarece aceste medii pot perturba somnul. Nici frigul, nici căldura excesivă nu sunt relaxante sau confortabile.

Ads

Evitați să mâncați în apropierea orei de culcare

A merge la culcare cu stomacul plin nu este benefic pentru digestie și este asociat cu refluxul acid.

"Colegii mei și cu mine încercăm să mâncăm în timpul schimbului, cu câteva ore înainte de a ne aștepta să dormim. Optăm pentru băuturi la temperatura camerei sau calde (cum ar fi apă, ceai fără cafeină, precum cel de mușețel) în locul gustărilor târzii în noapte", a precizat Adaira Landry, profesor asistent de Medicină de Urgență la Harvard Medical School și la Brigham and Women’s Hospital.

Faceți un duș sau o baie caldă

"Facem duș sau o baie înainte de a merge la culcare după un schimb. Ai face același lucru dacă ai vedea și simți murdăria, germenii și transpirația de pe piele din departamentul de urgență și din spațiile de îngrijire a pacienților."

Băile și dușurile îmbunătățesc calitatea somnului prin scăderea temperaturii de bază a corpului, semnalând corpul că este timpul să doarmă.

Ads

Alegeți un miros liniștitor

"Iubim lavanda și eucaliptul. Știința arată că uleiul de lavandă este relaxant și eficient ca ajutor pentru somn.

Același lucru este valabil și pentru uleiul de eucalipt, care are o proprietate suplimentară de curățare a sinusurilor, ajutând persoanele care au congestie în timpul nopții. Pulverizați-l ușor pe piept, gât sau pernă pentru a captura mirosul", a explicat Resa E. Lewiss, profesor de Medicină de Urgență la University of Alabama at Birmingham.

Integrați o rutină de exerciții

Exercițiile regulate și zilnice ajută somnul, indiferent de momentul zilei. Exercițiul cardiovascular intensiv cu mai puțin de o oră înainte de a merge la culcare este perturbator pentru somnul profund.

Seara, chiar înainte de culcare, folosiți exerciții ușoare și lente care vor obosi mușchii, dar nu vor stimula ritmul cardiac și nu vă vor face să transpirați.

Utilizați sunete ambientale

Un sunet de fundal acoperă zgomotele sau sunetele perturbatoare care pot cauza treziri intermitente și somn perturbator.

Dormiți pe o saltea confortabilă

Recomandăm o saltea care permite alinierea coloanei vertebrale și relaxarea corpului. Salteaua, lenjeria de pat și hainele pe care le purtați în pat contribuie toate la temperatura corpului. Ar trebui să vă simțiți confortabil.