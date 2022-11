O nouă specie de oameni descoperită: ”Am văzut ceva ce nu credeam că găsesc vreodată” VIDEO

Dr. Lee Berger, un important paleoantropolog din Africa de Sud, a efectuat ample cercetări de-a lungul vieții sale timp de mai mulți în numeroase peșteri, unde a făcut o descoperire istorică pentru omenire și cunoaștere. El a găsit o nouă specie de oameni, care a trăit în urmă cu aproximativ 300.000 de ani, aceasta fiind denumită Homo Naledi.

El și echipa sa de experți au descoperit peste 1.550 de fragmente din aproximativ 15 schelete aparținând unei specii pe care oamenii de știință au identificat-o ca membru al familiei umane, potrivit Express.

În timpul expedițiilor sale, el a fost conștient că există cel puțin o peșteră în care nu se aventurase încă. Berger a explorat ani de zile sistemul de peșteri Rising Star din Africa de Sud.

S-a dovedit a fi cea mai mare colecție de cranii și oase fosilizate găsite vreodată în Africa - continentul unde a început povestea oamenilor. Homo Naledi s-a alăturat speciilor umane care alcătuiesc genul Homo, un strămoș explorat în timpul documentarului de la Smithsonian Channel, „The Life of Earth: The Age of Humans”.

Lee Berger a explicat procesul simplu, dar eficient care a condus la descoperirea sa. „Am avut această hartă pe care am creat-o cu aproape 800 de situri de peșteri care erau toate căi de intrare în lumea interlopă în care nu fusesem încă – și asta era misiunea”.

El a rămas ”fără cuvinte” atunci când a făcut descoperirea. „Acolo am văzut ceva ce credeam că nu voi găsi niciodată în toată cariera mea, era un hominid în mod clar primitiv care zăcea acolo, în pământ”.

În mod crucial, niciunul dintre rămășițele umane nu aparținea vreunui om cunoscut din genul Homo. Acum, el dovedise că de fapt existase o nouă specie umană denumită Homo Naledi.

Proporțiile acestor oameni primitivi erau neregulate: Naledi era scund, cu un cap mic și umerii îngusti și trăsăturile faciale pronunțate asemănătoare maimuțelor. Homo Naledi ar fi trăit odată alături de Homo Sapiens în urmă cu aproximativ 300.000 de ani, împreună cu Homo Erectus și Homo Neanderthalensis.

Până acum, Homo Naledi a fost găsit doar în Patrimoniul Mondial al Umanității din Africa de Sud, la aproximativ 40 de kilometri de Johannesburg.

