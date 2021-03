Probleme pentru echipa de baschet din NBA, Utah Jazz. Avionul care-i transporta la un meci s-a lovit de un stol de pasari si motorul a luat foc

Impactul a provocat un incendiu la un motor, potrivit L'Equipe.Nu s-a raportat nicio persoana ranita.Utah Jazz a confirmat ca avionul a revenit pe aeroport la scurt timp dupa decolare.Dupa incident, mai multi baschetbalisti si-au aratat in social media recunostinta pentru aterizarea in siguranta.Utah Jazz are programat miercuri meciul cu Memphis Grizzlies.