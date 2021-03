Cum se impart banii in sportul romanesc in 2021. Care sunt federatiile cele mai "bogate" si suma infima primita de "sportul mintii"

Sumele repartizate celor 63 de federatii sportive nationale declarate eligibile sunt urmatoarele:

Conform documentului remis AGERPRES, suma cu care Ministerul Tineretului si Sportului finanteaza federatiile sportive in 2021 este de 97.650.000 de lei, in conditiile in care asociatiile nationale au primit in anul precedent 132.200.000 de lei. Bugetul total al MTS pentru anul 2021 este de 543.000.000 lei.Ca urmare a numarului mare de sportivi calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar si a rezultatelor inregistrate in 2020, Federatia Romana de Canotaj primeste cea mai mare suma, 9.000.000 de lei, dintre care 1.000.000 sunt destinati intretinerii si functionarii bazelor sportive. Suma alocata in acest an FRC este cu un milion de lei mai mica decat in 2020, cand a primit 10.000.000 de lei. Urmatoarea in clasamentul finantarilor de la bugetul de stat este Federatia Romana de Handbal, cu 5.350.000 de lei, fata de 7.850.000 de lei in 2020. Din suma alocata in acest an, 150.000 de lei sunt destinati intretinerii bazelor sportive. Pe pozitia a treia se afla Federatia Romana de Scrima, cu 5.300.000 de lei, in scadere fata de 5.100.000 de lei in 2020, avand in vedere ca 300.000 de lei sunt destinati intretinerii bazelor.Federatia Romana de Tenis a fost inclusa de MTS pe lista structurilor sportive care primesc finantare, cu 2.100.000 de lei, dupa trei ani de absenta din cauza problemelor juridice.Cea mai mare pierdere la capitolul finantare de la bugetul de stat a suferit-o Federatia Romana de Handbal, cu minus 2,5 milioane de lei fata de anul trecut, urmata de Federatia de rugby , cu minus 2,2 milioane, si federatia de canotaj, minus 2 milioane de lei.Atletismul pierde de asemenea 1,75 milioane lei, halterele - 1,5 milioane de lei, luptele - 1,3 milioane lei, tenisul de masa - 1,2 milioane de lei, iar federatia de schi si biatlon are cu 1 milion de lei mai putin.Federatia Romana de Gimnastica va beneficia de o finantare de plus un milion lei fata de 2020, iar cea de natatie si pentatlon modern de un plus de 400.000 de lei.Cele mai mari cresteri procentuale au fost inregistrate la Triatlon, de la 400.000 de lei in 2020, la 1 milion anul acesta, Kempo si-a dublat practic bugetul de la 900.000 lei, la 1.870.000 lei, iar Taekwondo WT a ajuns la 1.700.000 lei, plus 150.000 lei pentru baze sportive, de la 1.000.000 lei in 2020. Automobilismul a beneficiat de asemenea de o dublare a finantarii de la bugetul de stat, ajungand la 895.000 de lei, de la 400.000 lei in 2020, in timp ce federatia de alpinism si escalada a atins cota de 500.000 lei, de la 200.000 lei in 2020.Sportul mintii, sahul, a avut si el de suferit la capitolul buget, primind doar 300.000 de lei, fata de 500.000 anul trecut.Federatia Romana de Ciclism, condusa pana anul trecut de actualul ministru al Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a primit o finantare cu un milion de lei mai mica fata de anul trecut, iar Comitetul National Paralimpic minus 400.000 lei.Canotaj 8.000.000 lei + 1.000.000 lei pentru baze sportive (10.000.000 lei in 2020)Handbal 5.200.000 lei + 150.000 lei pentru baze sportive (7.850.000 lei in 2020)Scrima 5.000.000 lei + 300.000 lei pentru baze sportive (5.100.000 lei in 2020)Atletism 5.000.000 lei + 250.000 lei pentru baze sportive (7.000.000 lei in 2020)Lupte 5.070.000 lei (6.400.000 lei in 2020)Judo 5.000.000 lei (5.300.000 lei in 2020)Gimnastica 5.000.000 lei (4.000.000 lei in 2020)Baschet 4.210.000 lei + 150.000 lei pentru baze sportive (5.000.000 lei in 2020)Rugby 4.000.000 lei (6.200.000 lei in 2020)Schi biatlon 3.000.000 lei + 100.000 lei pentru baze sportive (4.100.000 lei in 2020)Natatie si pentatlon modern 3.000.000 lei (2.600.000 lei in 2020)Kaiac-canoe 2.900.000 lei (3.800.000 lei in 2020)Bob si sanie 2.900.000 lei (3.500.000 lei in 2020)Tenis de masa 2.690.000 lei (3.900.000 lei in 2020)Tir sportiv 2.255.000 lei + 300.000 lei baze sportive (3.200.000 lei in 2020)Haltere 2.530.000 lei (4.000.000 lei in 2020)Volei 2.475.000 lei (3.200.000 lei in 2020)Box 2.470.000 lei (3.000.000 lei in 2020)Tenis 2.000.000 lei + 100.000 lei pentru baze sportive (0 in 2020)Hochei pe gheata 2.030.000 (3.000.000 lei in 2020)Polo 1.925.000 lei + 100.000 pentru baze sportive (2.735.000 lei in 2020)Kempo 1.870.000 lei (900.000 lei in 2020)Taekwondo WT 1.700.000 lei + 150.000 lei pentru baze sportive (1.000.000 lei an 2020)Ciclism 1.350.000 lei (2.400.000 lei in 2020)Comitetul National Paralimpic 1.000.000 lei (1.400.000 lei in 2020)Gimnastica ritmica 1.000.000 lei (800.000 lei an 2020)Triatlon 1.000.000 lei (400.000 lei in 2020)Automobilism sportiv 895.000 lei (400.000 lei in 2020)Sambo 775.000 lei (750.000 lei in 2020)Arte martiale 765.000 lei (750.000 lei in 2020)Culturism si fitness 685.000 lei (700.000 lei in 2020)Tir cu arcul 535.000 lei + 50.000 baze sportive (600.000 lei in 2020)Alpinism si escalada 500.000 lei (200.000 lei in 2020)Ecvestra 465.000 lei (500.000 lei in 2020)Karate 450.000 lei (700.000 lei in 2020)Karate WUKF 410.000 lei (500.000 lei in 2020)Dans sportiv 410.000 lei (550.000 lei in 2020)Taekwondo ITF 385.000 lei (300.000 lei in 2020)Oina 315.000 lei (450.000 lei in 2020)Sportul pentru toti 315.000 lei (450.000 lei in 2020)Motociclism 305.000 lei (350.000 lei in 2020)Fotbal tenis 300.000 lei (400.000 lei in 2020)Sah 300.000 lei (500.000 lei in 2020)Wushu Kung Fu 250.000 lei (400.000 lei in 2020)Karting 245.000 lei (200.000 lei in 2020)Karate traditional 245.000 lei (300.000 lei in 2020)Yachting 190.000 lei (200.000 lei in 2020)Baseball si softball 190.000 lei + 50.000 lei baze sportive (200.000 lei in 2020)Modelism 145.000 lei (250.000 lei in 2020)Orientare 140.000 lei (180.000 lei in 2020)Cricket 130.000 lei (100.000 lei in 2020)Popice 125.000 lei (200.000 lei in 2020)Karate kyokushin IKO 2 120.000 lei (150.000 lei in 2020)Aeronautica 100.000 lei (100.000 lei in 2020)Bowling 80.000 lei (100.000 lei in 2020)Radioamatorism 80.000 lei (100.000 lei in 2020)Chanbara 75.000 lei (100.000 lei in 2020)Darts 75.000 lei (100.000 lei in 2020)Pangration athlima 75.000 lei (100.000 lei in 2020)Powerlifting 75.000 lei (100.000 lei in 2020)Scrabble 75.000 lei (100.000 lei in 2020)Squash 75.000 lei (100.000 lei in 2020)Go 75.000 lei (0 in 2020)